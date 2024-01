MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA A SANTA MARIA A COLONICA E IN TUTTE LE FRAZIONI SUD DELLA CITTÀ

All’incontro con i cittadini di ieri ha partecipato anche l’On. Erica Mazzetti: “Mancata pianificazione urbana”. Per tutto il mese di gennaio prosegue la raccolta firme sulle tematiche urgenti per la comunità

PRATO. Lunedì sera, presso i locali della Compagnia di Santa Maria, si è tenuto un significativo incontro tra i cittadini della comunità della frazione e una delegazione di rappresentanti locali e nazionali. Obiettivo: discutere i temi cruciali per la qualità della vita che da troppi anni affligge quel territorio. Tra i partecipanti, l’Ingegner Francesco Bellini, presidente del Comitato “Ambiente Spontaneo Difendiamo la Nostra Salute”, Giovanni Ricci in rappresentanza dei cittadini di Santa Maria, l’Onorevole Erica Mazzetti e il coordinatore comunale di Forza Italia di Prato, Francesco Cappelli.

L’incontro si è concentrato su diverse tematiche di rilevanza per la comunità di Santa Maria, tra cui: inquinamento ambientale e acustico, traffico e viabilità, mancanza di una chiara pianificazione urbanistica e opere pubbliche non completate, ma anche problemi evidenti come intere aree ridotte a discariche o la scarsa e assente manutenzione del verde pubblico e delle strade.

Sono emerse chiaramente la mancanza di una manutenzione ordinaria e straordinaria, la mancanza di controlli da parte della polizia municipale e, infine, l’assenza di rilevatori traffico e inquinamento acustico e ambientale.

A certificare la distanza tra la comunità e i servizi più essenziali è la difficoltà di raggiungere la guardia medica: o nel centro di Prato o addirittura a Campi. Tutti questi punti sono al centro di precise interrogazioni e di una raccolta firme che proseguirà per tutto il mese di gennaio per poi essere portata all’attenzione dell’amministrazione.

Gli interventi dei partecipanti hanno evidenziato una profonda preoccupazione per la situazione attuale: i cittadini che si sentono lontani da Prato e sempre più disillusi e distanti dalla politica locale. È emersa una netta perdita di fiducia nell’attuale amministrazione, un sentimento che richiede un’attenzione particolare per ripristinare un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

L’Ingegner Francesco Bellini ha sottolineato l’importanza di affrontare con sollecitudine le questioni sollevate dalla comunità, evidenziando la necessità di un dialogo aperto e di azioni concrete per migliorare la qualità della vita a Santa Maria. Soluzioni che troppo spesso non sono state date, lasciando ai cittadini la sola possibilità di appellarsi al Tar e iniziare una battaglia per i propri diritti nei tribunali.

Il coordinatore comunale di Forza Italia, Francesco Cappelli, ha espresso l’impegno degli Azzurri nel sostenere le iniziative che mirano al benessere della comunità locale e ha dichiarato l’intenzione di collaborare attivamente per individuare soluzioni efficaci ai problemi evidenziati: “Qualcuno, forse dando per scontato in termini di voti, si è dimenticato dell’esistenza di queste comunità, di questa e di tante altre frazioni. Noi ci impegniamo a ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni”.

“Le istanze delle comunità come quella di Santa Maria devono essere al centro dell’attenzione della politica. Negli ultimi dieci anni è mancato questo: ascolto e coinvolgimento attivo”, aggiunge l’On. Erica Mazzetti, componente VIII Commissione ambiente, che assicura di “lavorare affinché le richieste emerse in questo importante momento di ascolto e di confronto possano trovare applicazione.

Proseguirò con incontri e iniziative analoghe perché in questo momento c’è bisogno di una politica che ascolta, di una politica concreta”. “Lo sviluppo industriale delle zone limitrofe è stato importante e molti dei problemi che abbiamo constatato non nascono dalle imprese ma dagli amministratori locali che non hanno avuto la capacità di fare pianificazione urbana”.

Mazzetti si è impegnata fin da subito per tornare a Santa Maria e fare nuovi sopralluoghi anche coinvolgendo le istituzioni: “Nelle prossime settimane faremo sopralluoghi nelle aree segnalate per verificare la situazione e poi intervenire nelle sedi opportune”, assicura.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di partecipazione civica e di condivisione di preoccupazioni e proposte per migliorare la qualità della vita a Santa Maria. Il Comitato “Ambiente Spontaneo Difendiamo la Nostra Salute” si impegna a continuare a lavorare a stretto contatto con i cittadini e le istituzioni per costruire un futuro migliore per la comunità.

