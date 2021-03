migranti a san marcello. CONSIGLIO COMUNALE E CONFRONTO CON LA PREFETTURA

Potranno essere accolti all’ex albergo in numero non superiore a 24. Il Comune, valuta di potersi candidare all’accoglienza di famiglie in sostituzione dell’attività di accoglienza straordinaria. Il Consiglio si terrà nella settimana del 15 marzo

SAN MARCELLO PITEGLIO. La questione dei migranti all’ex albergo Giardini di San Marcello Pistoiese è stata al centro della riunione, organizzata dal presidente del Consiglio comunale Moreno Seghi, tra i capigruppo, la terza commissione consiliare e una parte della minoranza che si è tenuta lo scorso lunedì.

A seguito di un approfondito confronto, è stata presa una serie di decisioni: l’organizzazione e la convocazione di un Consiglio comunale sul tema nella settimana dal 15 al 21 marzo; l’affidamento al sindaco e alla Giunta dell’incarico di attivare un confronto con la cooperativa che ha partecipato al bando, per conoscere nel dettaglio il progetto relativo ai migranti; un nuovo confronto con la Prefettura per avere aggiornamenti continui; la verifica dell’idoneità della struttura da parte dei Vigili del fuoco e della Asl oltre a ulteriori controlli.

Dal precedente incontro che l’Amministrazione comunale ha avuto in Prefettura, è risultato che il numero dei migranti che potranno essere accolti all’ex albergo non sarà superiore a 24.

Il Comune, inoltre, sta lavorando per potersi candidare all’accoglienza di famiglie in sostituzione dell’attività di accoglienza straordinaria.

[comune di san marcello piteglio]

