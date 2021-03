migranti a san marcello. GIANNINI (FI) SU DICHIARAZIONI DEL SINDACO: “FATTO GRAVE E NEGLIGENTE”

“Non è ammissibile che una classe politica, dopo errori di questa portata, resti ancora così attaccata alle poltrone”

SAN MARCELLO. [M.F.] Non si placano le polemiche riguardo le dichiarazioni “incaute” del sindaco di San Marcello Luca Marmo riportate in un post su Facebook, dove scrive:

A seguito di una serie di approfondimenti condotti sulla normativa che fa da cornice all’istituzione di centri per richiedenti asilo abbiamo scoperto un aspetto di tutto rilievo. Secondo la mia interpretazione le Prefetture, che conservano la prerogativa di istituire o non istituire tali centri, debbono, nell’ambito del procedimento, acquisire il parere scritto dell’amministrazione territorialmente competente, cosa che nel caso di specie non è stata fatta

Dopo la dura presa di posizione di Carlo Vivarelli (Pit), che ha definito le dichiarazioni “irritanti”, è la volta di Michele Giannini di Forza Italia Montagna Pistoiese.

Con un affondo durissimo parla di “negligenza senza giustificazione”, da cui dovrebbero scaturire le dimissioni.

Quando un amministratore importante come il sig. Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e presidente della Provincia di Pistoia, rilascia, al limite dell’ingenuità, una dichiarazione su un post, relativo al centro per richiedenti asilo all’hotel Giardini di San Marcello P.se; affermando che “a seguito di approfondimenti condotti sulla normativa richiedenti asilo ecc…” scopre che le prefetture devono acquisire il parere scritto dell’amministrazione territorialmente competente, è un fatto di una gravità enorme, di una negligenza che non può e non deve avere nessuna giustificazione.

Verificare e approfondire i procedimenti, su una questione così seria e delicata, come quella dei centri richiedenti asilo, deve essere fatta scrupolosamente prima e non dopo che succedano reazioni di una certa durezza, come quelle avvenute all’indomani del consiglio comunale del 23 marzo.

Probabilmente il sindaco Marmo, non si avvale di collaboratori attenti e informati, in ogni caso in un paese normale, tutta la giunta comunale, compreso il sindaco, dovrebbero dare le dimissioni, perché non è ammissibile che una classe politica negligente, dopo errori di questa portata, resti ancora così attaccata alle poltrone.

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese