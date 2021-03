migranti a san marcello. “MAGGIOR TRASPARENZA SU DECISIONI CHE IMPATTANO SULLA COMUNITÀ”

Giannini (Fi): “Alle domande l’amministrazione deve assolutamente rispondere”

SAN MARCELLO – PITEGLIO. La conclusione scaturita dal consiglio comunale del 23 marzo u.s., lascia sconcertati e perplessi una buona parte della comunità di San Marcello Piteglio, oserei dire la maggioranza della stessa.

Dal momento che saranno i cittadini, di San Marcello Piteglio, a sostenere con le proprie tasse, l’accoglienza dei migranti, sono disorientati, non capiscono perché certe posizioni del consiglio comunale, per cui vogliono certezze, vogliono sapere queste persone chi sono, quante sono, da dove vengono, quanto tempo rimarranno, e se è vero che sono già presenti sul territorio nazionale, forse in altre strutture, perché spostarli qui da noi, in un territorio già duramente provato?

In definitiva i cittadini chiedono una maggior trasparenza sulle decisione che impattano su tutta la comunità.

Sono semplici domande, che richiedono semplici risposte a cui l’amministrazione deve assolutamente rispondere.

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese

