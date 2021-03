migranti a san marcello. “QUALCOSA È ANDATO STORTO”

Comitato cittadini San Marcello Piteglio: “Il caso è caduto sulle teste degli amministratori Pd capitanati da Luca Marmo, come un macigno e neppure il consiglio comunale straordinario ha sopito gli animi degli scontenti”

SAN MARCELLO. L’avevamo già scritto in tempi non sospetti, il caso migranti a San Marcello è caduto sulle teste degli amministratori Pd capitanati da Luca Marmo, come un macigno e neppure il consiglio comunale straordinario ha sopito gli animi degli scontenti.

Qualcosa, però secondo noi, stavolta è andato storto.

C’è un bando, esiste la disponibilità della struttura c’è una cooperativa interessata, le altre cooperative e associazioni che operano nel territorio hanno disertato tale bando perché non rientravano nei costi ( abbiamo chiesto).

Sembrerebbe tutto regolare, ma la cooperativa non è del territorio, non è conosciuta, o meglio non fa parte delle cooperative che lavorano in Toscana.

Come mai così tanta attenzione nel verificare le credenziali della Cooper Desy?

A che titolo il consiglio comunale fa l’interrogatorio all’Ad della cooperativa ?

È la prassi seguita dall’amministrazione Marmo anche con le altre cooperative che lavorano sul territorio? Sono state raccolte 500 firme di concittadini-votanti, contrari all’insediamento dei migranti presso hotel Giardini, che hanno creato quell’effetto tsunami, che ha travolto la giunta e i rappresentanti del partito di riferimento, il Pd.

Per questo è scattata l’operazione “Indietro tutta”, da non confondere con la popolare trasmissione televisiva di Renzo Arbore e Nino Frassica di qualche anno fa.

Il resto lo conosciamo: Marmo a seguito di approfondimenti sulla normativa scopre… ect… ect.

Siamo in tempo pasquale e il Sindaco si laverà le mani affidandosi al giudizio del popolo (in questo caso la Prefettura).

Resteremo in attesa del giudizio, che secondo noi non sarà scontato, anzi potrebbe anche saltare l’accordo e cambiare la destinazione finale dei migranti e allora in quel caso il Sindaco sfilerà per le vie di San Marcello a capo delle sue truppe come unico vincitore della sfida.

Grazie Sindaco

Comitato cittadini San Marcello Piteglio

