MIGRANTI ALL’EX-HOTEL GIARDINI. FDI: “FERMAMENTE CONTRARI A QUESTO TIPO DI ACCOGLIENZA”

“Crediamo che collocare a ridosso del centro del paese i migranti non sia il miglior biglietto da visita per il rilancio del turismo della montagna”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Apprendiamo con dispiacere ma non certamente con stupore l’utilizzo dell’ex hotel “Giardini” di San Marcello P.se per l’accoglienza di migranti. Difatti nei mesi scorsi avevamo letto sui giornali dichiarazioni del sindaco Marmo di opposizione all’accoglienza di profughi nel paese di Lizzano, ma non di chiusura alla collocazione degli stessi migranti nel territorio comunale.

Puntualmente si è verificato ciò che supponevamo e la nostra posizione è fermamente contraria a questo tipo di accoglienza.

La struttura si trova a ridosso dei giardini pubblici e temiamo fortemente che si verifichino situazioni di pericolo covid per le famiglie che portano i bambini a giocare, rischiando di provocare assembramenti con i profughi, considerando che problematiche similari sono già state evidenziate in passato a Lizzano.

Riteniamo opportuno in questo particolare momento storico che le risorse economiche siano destinate in primis a fornire aiuti ai cittadini ed alle attività del territorio.

Crediamo inoltre che collocare a ridosso del centro del paese i migranti non sia il miglior biglietto da visita per il rilancio del turismo della montagna.

Chiara Venturi – portavoce circolo Fdi San Marcello Piteglio

Alessandro Olioni – portavoce circolo Fdi Abetone Cutigliano

Carluccio Ceccarelli – coordinatore circoli Fdi della montagna pistoiese

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: