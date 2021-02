MIGRANTI ALL’EX-HOTEL GIARDINI. GIANNINI (FI): “NO A DECISIONI CALATE DALL’ALTO”

“Senza il coinvolgimento della popolazione locale, che in definitiva, sarà l’unica soggetta all’impatto con una realtà che potrebbe creare problemi molto seri”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sul centro migranti, individuato presso l’hotel Giardini, di San Marcello P.se, non posso essere che d’accordo, con la ferma posizione presa dalla consigliera d’opposizione, Venusia Ducci.

Non si prendono decisioni di tale portata, anche se vengono prese dall’alto, come afferma il primo rappresentante del Comune di San Marcello Piteglio, nella persona del sindaco Marmo, senza sentire prima le istituzioni locali, nel nostro caso, senza il via libera dell’amministrazione comunale interessata, normalmente questa è la giusta prassi da seguire.

Tutto questo capita senza un minimo accenno, tutto all’oscuro, senza il coinvolgimento della popolazione locale, che in definitiva, sarà l’unica soggetta all’impatto con una realtà che potrebbe creare problemi molto seri, visto anche l’ubicazione centrale dell’hotel in questione, a ridosso dei giardini comunali, frequentato soprattutto da bambini.

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese

