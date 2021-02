MIGRANTI ALL’EX-HOTEL GIARDINI. VIVARELLI: “BEN ALTRI SONO I PROBLEMI DA RISOLVERE”

Carlo Vivarelli consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio riguardo l’arrivo di presunti profughi immigrati o altro all’ex Hotel Giardini di San Marcello P.se

SAN MARCELLO. Riteniamo una vera e propria ignominia l’arrivo di presunti profughi o altro a San Marcello Piteglio, che resteranno in ferie mantenuti dalla nostra gente, che ha ben ha ben altri problemi da risolvere.

Le nostre strade sono in alcuni tratti da terzo mondo, l’Ospedale Pacini è stato distrutto nel 2012 nonostante la presenza dal 2006 che obbligava le Usl italiane ad attrezzarsi contro la pandemia che è puntualmente arrivata, i disoccupati del nostro Comune e di quello di Abetone Cutigliano ammontavano a fine 2019 a 1600 unità, le nostre scuole non sono tutte antisismiche e quella di Maresca forse hanno intenzione di finirla quando gli pare (interverremo a breve), abbiamo ponti da rifare o mettere a posto, le imprese continuano ad assumere stranieri, e noi dobbiamo mantenere altre decine di africani e asiatici in ferie oltre a quelli già presenti nel nostro Comune?

Questa è pura follia. Non ci sfugge che la pantomima che va in onda a Roma con il Governo dell’Unione Europea Renzi-Berlusconi-Zingaretti-Salvini con a capo il distruttore della Grecia Draghi Mario, non ci pare che un sigillo davvero ripugnante a quello che succede all’ex Albergo Giardini, con l’avvertenza che se qualcuno ha l’intenzione di trasformare l’ex Maeba di San Marcello P.se, pagato con i nostri soldi, nel Bar Africa, avrà moltissimo filo da torcere.

Carlo Vivarelli

