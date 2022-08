misericordes. IL “CARO CARBURANTE” PREOCCUPA IL PRESIDENTE GIANI O C’È ALTRO CHE BOLLE IN PENTOLA? (Parte prima)

Una bella paginata quella del Tirreno del 24 scorso, che, riapre una nota dolente sulla gestione del 118, ovvero delle Misericordie che sono la principale organizzazione territoriale impegnata nel servizio di soccorso pubblico.

Questa testata ha già trattato la questione dei rimborsi pubblici al servizio di emergenza 118 e i lettori potranno ripercorrerne la narrazione – anche inviata all’allora Assessore della Regione Toscana Saccardi – che però lasciò l’argomento nell’oblio, infatti rimasto privo di una risposta concludente. Adesso la lenzuolata de Il Tirreno e di altri media, ci permette di ripartire nella narrazione mai risolta, riportando le testimonianze di alcuni governatori delusi e amareggiati, che intervengono con delle considerazioni stimolanti, anche se sappiamo bene – e Isola C.R. l’ha dimostrato chiaramente – che l’elefante, purtroppo, è troppo big to fail? È questa solo una prefazione all’abbandono strumentale della nave al fallimento “tele-guidato” da una politica malata e strumentalizzata (dunque una spontanea domanda al Giandomenico: è confermato o no che hai una sentenza della Corte dei Conti che ti impegna al pagamento di 35 milioni di euro per le malagestioni dei Centri di accoglienza?)

FIRENZE. Leggiamo in questi giorni le esternazioni del Presidente Nazionale delle Misericordie D’Italia, riguardo la grave situazione gestionale che si è venuta a creare a causa del notevole aumento del carburante. La benzina è aumentata solo per le ambulanze?

GOVERNATORE 1

Dunque bisogna capire il meccanismo di pagamento delle associazioni da parte della pubblica amministrazione. Se ci limitiamo all’aspetto di “produzione dei servizi”, il maggior costo della benzina va riversato come tutti gli altri costi nel rimborso delle spese sostenute da parte delle ASL. Quindi non riduciamo i servizi, ma chiediamo alle Regioni di essere rimborsati come giusto e proporzionato.

Poi c’è l’aspetto etico che, per le Misericordie non dovrebbe essere poca cosa. Ci sono attività che sono attive e altre passive. La tradizione vuole che ci sia compensazione visto che le “attività” in una associazione di volontariato, non contribuiscono agli utili. O no?

Continuiamo a confondere le Opere di Misericordia con la famigerata “industria del soccorso” che produce e rende utile! Questo è l’aspetto più grave ma ormai supinamente imposto ai poveri volontari che finiscono per sentirsi “operai di una catena di montaggio”; non gli artefici di una azione evangelica.

GOVERNATORE 2

Siamo certi che la preoccupazione del Presidente, come sempre, riguardi esclusivamente le Misericordie Toscane, quelle stesse che hanno contribuito in massa alla sua elezione e quindi oggi meritevoli di attenzioni (da non dimenticare che in Toscana scorrono fiumi di denaro proveniente da corpose convenzioni che sicuramente non risentono del caro carburante).

Tutto il mondo delle Misericordie oggi soffre questa situazione di disagio, ma per la Toscana deve essere uno strumento politico, tanto più alle porte delle votazioni politiche nazionali, considerato che abbiamo già letto sui giornali la probabile candidatura del presidente Domenico Giani nel collegio aretino.

A pensare male si fa peccato ma spesso s’indovina … e quindi sorgono spontanei i dubbi che le preoccupazioni del Presidente siano altre, molto più importanti del costo di un litro di carburante, che potrebbero mettere definitivamente la parola fine alla tanto martoriata Confederazione dandone la “giusta sepoltura”.

Nei mesi scorsi la Corte dei Conti ha emesso in provvedimento nei confronti della Confederazione con cui ordina il pagamento di una somma che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

A quanto saputo dai più informati, pochi lo sanno, visto che il Presidente Giani ha blindato la notizia e pare che sia possibile anche una eventuale contestazione affidata, indovinate, a chi?

I presenti all’Assemblea di Roma (pochi in verità) riferiscono che il Presiedente avesse passato la notizia come una semplice comunicazione senza nessun allarme o rilievo… insomma come se si parlasse di 35 euro.

Questa richiesta della Corte dei Conti sarebbe riferita alle ormai risapute problematiche, affrontate in modo scellerato, che riguardano i centri di accoglienza di Modena e Isola Capo Rizzuto, argomenti noti, che abbiamo trattato con precisione e che sono stati motivo di contestazione da parte di alcuni determinati consiglieri malpancisti del precedente Consiglio nazionale.

Pare che l’Avv. Paolo Sanchini in consiglio nazionale abbia rassicurato tutti che la richiesta della Corte dei Conti sarebbe una sorta di fake perchè la Confederazione era costituita parte civile nel processo Jonny.

Tornando alla crisi tanto cara al Presidente Giani, si legge sui social di volontari che rischiano di essere licenziati dalle Misericordie.

La domanda sorge dunque spontanea: ma se sono volontari come potranno mai essere licenziati? Perché si continua ad confondere i volontari con i dipendenti? Perchè non fornisce notizie chiare piuttosto che creare un calderone di cattiva informazione ai danni (anche) delle Misericordie diverse da quelle toscane? Quelle fuori Toscana che pagano le quote e che hanno registrato un incremento altissimo delle stesse, rispetto alle toscane, non sono forse “figlie allo stesso padre”? Ah giusto! Se si candida in Toscana, tutela il suo elettorato.

E se si candidasse per abbandonare la nave e lasciare la patata bollente dei 35 milioni in pentola al prossimo malcapitato? In fondo il Presidente sembra non avere alcun sentimento di fraternità se scrive ai confratelli ‘Egregio signore’ e nulla sembra conoscere del nostro mondo sentendo le decine di interviste che ha rilasciato. Unico dato che troviamo sempre è il titolo di “ex capo della gendarmeria vaticana”. Le Misericordie fuori della Toscana servono solo a pagare le quote?

Caro Presidente perché non ci racconti delle Misericordie d’Italia e non solo delle convenzioni in Toscana e dei soldi, soldi e ancora soldi: sono o non sono Confraternita? Perché non ci spieghi perché, la Madre delle Misericordie scrive sui giornali lamentandosi che non ha più volontari?

GOVERNATORE 3

Il problema che le Misericordie si dividono in quelle della Toscana e in quelle piccole Misericordie di tutt’Italia che vivono di Carità e servizio volontario anche di persona. È normale che con l’aumento di tutto, questa “pesa su tutti” ma particolarmente su quelle che non vivono di Carità ma di convenzioni adagiate con dipendenti stipendiati e questo è un limite critico.

Questo è il pensiero genuino di un ex governatore ora Presidente di un’altra realtà di volontariato che continua a farlo anche risentendo della crisi.

GOVERNATORE 4

Scisma del movimento? Il clamore dei Generali alle televisioni nazionali dimostra che le Misericordie si dividono in quelle della Toscana e quelle del resto d’Italia. Quelle toscane che, come dice Eugenio Giani, sono “aziende lucrative” che patiscono la restrizione delle convenzioni, mentre le altre d’Italia che vivono di Carità e servizio.

La Carità si adegua con il cuore della gente mentre gli appalti che, come piace dire al terzo settore, si chiamano “convenzioni” vanno ricontrattati, in senso di una revisione lucrativa delle rendite di profitto.



Oramai è conclamato ci sono due ambiti: le Misericordie “aziendali” della Toscana e le altre Confraternite d’Italia, che hanno le loro sedi nelle parrocchie o nei posti più disparati dove tutto il territorio partecipa anche se non è iscritto.

Le Misericordie legate ai campanili delle chiese sono “maglie di tessuto sociale” che vivono in quotidiano della storia e della congiuntura economica: se la benzina aumenta, aumenta per tutti, ma dove, c’è Carità (con la maiuscala) questa si condivide tra tutti.

Le seconde Confraternite non si fermeranno né si lamenteranno di nulla, perché nulla è cambiato nella risposta alla gente e dalla gente. Starà nascendo un nuovo movimento nel “Movimento”? Chissà! Qualcuno ha già preso pubblicamente le distanze. Vedremo dunque.

GOVERNATORE 5

Leggere interviste come quella riportata da un giornale strutturato, amareggia ogni volontario “etico”. L’ipotesi di una riduzione della disponibilità a effettuare i servizi sanitari, è una minaccia “ingiusta” e dunque, vorrei affrontare il nodo dei rimborsi fermi dal 2012, argomento che vede i vari Presidenti, Nazionali, Federali e locali (quasi tutti) accordati all’unisono a “chiedere soldi”, che oggi suona amaramente come un ricatto, dando però una genuina chiave di lettura.

Parto dalla rilettura di alcuni articoli di criticità che il vostro quotidiano ha già denunciato – proponendo una visione molto precisa che parte da una inchiesta del 2018, alla quale sia Stefania Saccardi e Stefano Scaramelli (Italia Viva) che Enrico Rossi, si sono ben visti di dare risposta alle vostre “molto calibrate” domande.

La nostra proposta a Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana è la seguente: visto l’inconfutabile valore dell’associazionismo nel Servizio regionale per il “trasporto”, il cui costo per l’anno 2022 è di circa 120 milioni, dal quale viene automaticamente decurtata la somma di 18 milioni (16%) è un dato oggettivo (vedi lettera inviata a Rossi): perché la Regione Toscana, non lo “restituisce” alle OdV (uso questa parola pedissequamente a quanto riportato negli articoli), anziché darlo alle strutture Regionali e Nazionali e, solo dopo, le medesime associazioni locali lo potranno “girare” a chi di competenza?

Ciò sarebbe un rimborso effettivo, riparativo, dell’aumento delle tariffe dei servizi che non si è mai mai visto, pari appunto al 16%.

Attualmente come anticipavo sopra questo importo è acquisito dalle organizzazioni confederali e regionali che io definirei organizzazioni sindacali, ovvero delle entità “carrozzone” con soli dipendenti, macchine blu e di servizio, con dirigenti provvisti di “carte di credito” e fringe benefit a propria discrezione, spendendo soldi delle associazioni servite dai volontari: un atto di ingiustizia insopportabile, pagando addirittura in molti casi degli “aguzzini commissari” per quelle OdV che non rispettano le indicazioni pervenute dal grande “capo federale”.

Da tenere in conto che le stesse entità confederali, regionali e sindacali (munite nei loro organigramma di soli dipendenti), prosciugano un ulteriore 10% per attività del tipo formativo per “pronto soccorso, sanitario e protezione civile” che poi, de facto vengono svolte dalle stesse OdV locali per conto delle sopraordinate organizzazioni.

Dunque: perché in Toscana, dobbiamo lasciare “morire il volontariato”. Possono rispondere Eugenio Giani, l’Assessore alla Sanità, il Presidente della Commissione regionale di sanità e tutti i governatori delle Odv dei territori tanto care al Presidente Corsinovi?

GOVERNATORE ANGELA CAPRIO

Non potevamo mancare di rivolgere un intervento all’Avv. Angela Caprio, vista anche la sua pregressa attività di Consigliere Nazionale, ma la stessa ci ha risposto che la polemica aperta sui “rimborsi” non la riguarda e ritiene che il volontariato —da lei inteso con il suo gruppo di volontari — è fatto in modo diretto, indiscriminato, ovvero con il servizio incondizionato dei volontari, che sono sostenuti in spirito di abnegazione e sincera Carità cristiana.

La gente ha bisogno di fatti e non di post o articoli con delle frasi ripetitive prive di coerenza e testimonianza reale. Non basta indossare una giacchetta e appuntarvi sopra una stelletta. Bisogna inginocchiarsi come fece il Buon samaritano. La carità è silente!

La Caprio, ci ha infine spiegato nel suo appassionato “vocale uozzap” che non si riconosce in questa dimensione burocratizzata del volontariato, avendo profuso con tanto impegno nelle difficoltà dell’odierno contesto socio/economico, concludendo che “bisogna essere operosi e non chiaccheroni”.

Post Scriputm: Alcuni volontari ci chiedono spiegazione del post apparso su Giani che ha visitato la sede della Protezione civile a Pistoia, sospettando un “cambio di atteggiamento” del giornale. È stato lì che avemmo a conoscere il colonello Avv. Paolo Sanchini e che ricevemmo minacce di querele bavaglio. Ve lo siete scordato? Noi no! Dunque, rassicuriamo i lettori: sulle OdV, il nostro quotidiano è aperto a tutte le voci, bianche o nere, indifferentemente.

La circostanza che l’ufficio stampa di Confederazione ci ha rubricati nella mailing list delle testate giornalistiche ci onora, riconoscendoci una autorevolezza che non sarà tradita da nessun “attovagliamento”. State certi che, questo lo sappiamo bene. (ar)

Dunque, auguri a tutti i volontari comunque impegnati, che altro dire a fronte di una evidente duplicazione del “movimento”, come lo chiama il colonnello Alberto Corsinovi.

Alessandro Romiti

