misericordes resilienti. IL BILANCIO CONFEDERALE È PASSATO NELL’ASTENSIONISMO

Approvato il Bilancio del 2019 della Confederazione nazionale delle Misericordie, nonostante le numerose proteste nei confronti dell’odierno board, tra le quali spicca quella scritta di Prato arrivata in un dibattito schiacciato comunque dal forte astensionismo con solo 115 partecipanti

FIRENZE. La Confederazione nazionale delle Misericordie ha tenuto l’assemblea generale ed ha approvato il bilancio di esercizio, gravato da un deficit di circa 1,5 milioni.

La settimana trascorsa ha visto una infiorescenza (il sostantivo è davvero azzeccato, perché come i fiori, sono stati in boccio a lungo) di lettere, telefonate e commenti uozzap di numerosi Governatori e volontari che auspicavano un ribaltamento dell’attuale governance, contestata per numerosi episodi di malagestio nell’ultimo lustro.

Episodi non tollerati che hanno visto dimissionario anche il tesoriere Israel De Vito e poi a 48 ore prima, le dimissioni del colonnello Alberto Corsinovi e alla sua apertura, dalle clamorose dimissioni del Consiglio di Presidenza.

Molti hanno collegato la serie di dimissioni concatenate, come giustificate ad allentare la tensione e così ridurre la fronda crescente dei malpancisti. Altri riportano come probabili delle irregolarità legate alla presentazione di molte deleghe, ovvero l’eventuale mancanza di un numero legale e dunque un possibile pregiudizio per la correttezza formale del risultato.

Nonostante una gestione telematica in videoconferenza, la partecipazione all’evento è stata ristretta a 115 Confraternite sulle oltre 800, con un voto finale di approvazione del Bilancio 2019 e un esito di 83 favorevoli, 21 astenuti e 11 contrari.

Gli 11 contrari sono però – in senso ponderale – assai pesanti comprendendo l’Arciconfraternita di Prato, guidata da Gianluca Mannelli che ha riportato una relazione di quasi ben nove pagine apparentemente molto severa e aspra, quanto sorprendente, contro il Presidente Roberto Trucchi, pronto (voce di corridoio) a lanciare le sue dimissioni il 9 gennaio prossimo in Consiglio Nazionale.

Alcuni osservatori ci rappresentano che tale posizione è molto caratteristica ma non autentica, denotandosi nel documento di Mannelli un endorsement alla linea corsinoviana, riconosciuta nel mantenimento delle cose per l’attivazione della Nuova rete.

Questa è un’altra associazione parallela in germe (della quale abbiamo già parlato), ma che dovrebbe subentrare alla Confederazione nazionale, proprio in caso di recesso di Confraternite o commissariamento della Confederazione, con minaccia di fallimento.

Resterà da capire nel tempo, se le Confraternite che sono state assenti dall’evento, manterranno il patto di adesione allo Statuto sociale o si sottrarranno per una gestione svincolata, sganciata da qualunque consorzio di imprese o con una altra, distinta mamma associativa.

Nessuno sa immaginare cosa succederà adesso, anche per la carenza di una presa di posizione della maggioranza delle associazioni che dovranno presto proporre delle alternative al progetto impostato con la Nuova Rete: gli osservatori più vicini, sottolineano che comunque, le 83 adesioni rappresentino appena il 10% dell’intera comunità delle associazioni sparse sul territorio nazionale.

Corsinovi non sembra essersi affermato nella comunità e dunque dovrà pensare a una tessitura diversa e magari fatta da altri suoi fedeli collaboratori?

Alessandro Romiti

