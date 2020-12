misericordia agliana. LA MESSA DELL’IMMACOLATA CI SARÀ

Non possiamo che unirci alle attestazioni di riconoscenza e stima ai volontari della Misericordia di Agliana, per l’emergenza Covid, ma la trasparenza sembra ancora in difetto nella Confraternita, che ci sembra non essere mai stato risolto

AGLIANA. La festa dell’Immacolata, vedrà anche quest’anno la celebrazione della festa della Misericordia e la Messa dedicata, sarà tenuta come di consueto nella Chiesa di San Piero Agliana da Don Tofani e dal Correttore Don Luciano Tempestini, domani martedì 8 alle ore 11.30.

Una notizia che appare sui quotidiani strutturati, dai quali l’abbiamo ripresa (noi siamo discriminati ed esclusi dalle conferenze stampa, perché si pone delle domande scomode) cogliendo però una significativa mancanza: nessuna notizia appare dell’ultimo bilancio di esercizio del 2019, che ci dicono sarebbe afflitto dall’ennesimo deficit sul quale, nessuno, sa dire niente.

L’assemblea ordinaria ci dicono è stata tenuta e il bilancio 2019, dovrebbe aver ricevuto la necessaria approvazione, ma non è stato riportato nello spazio con link riservato al bilancio , dal quale si vede quello approvato del 2017 (afflitto da 33.715 euro di perdita).

Infatti, l’ultimo comunicato della Confraternita di Agliana è del giugno 2019, a firma del collega Tommaso Artioli che riportava un’ennesima perdita di bilancio, registrata ancora nell’esercizio 2018 con circa 39.500 euro.

Dunque, la trasparenza alla Misericordia sembra non arrivare mai, anche se grazie ai nostri “stimoli” giornalistici, un poco di strada in avanti è stata fatta.

Noi vogliamo essere comunque comprensivi e lo saremmo stati volentieri, considerata la congiuntura emergenziale, ma il problema viene da molto lontano, visto che l’ultimo bilancio è del 2017 e che, nel 2019, il Covid non era ancora arrivato a creare questo scompiglio sociale.

Quindi, perché non è stato ancora pubblicato il bilancio di esercizio del 2018?

Visto che nessuno – tra i quotidiani strutturati e on-line – lo ribadisce vogliamo fare noi un appello alla Presidente Signori e al portavoce Benesperi, affinché provvedano ad aggiornare il sito istituzionale con i bilanci 2018 e 2019, e non solo!

Chissà se la Presidente confermerebbe oggi le dichiarazioni dello scorso anno che riproponiamo: il numero dei servizi aumenta nonostante il calo delle offerte dei cittadini, ma il rimborso spese non basta a coprire i costi sostenuti; una riflessione che dovrà essere letta insieme a quella del commercialista Poggiani che spiega meglio: la perdita di esercizio, deriva principalmente dagli ammortamenti dei costi per la costruzione della nuova sede.

Avete capito bene: con quel “principalmente” il Poggiani rimanda la responsabilità delle perdite alle spese di costruzione del fabbricato, nel quale sono ricomprese anche le parcelle ai professionisti Mangoni Enrico, Piergino e Turelli Lido, tanta roba.

In conclusione, la persistenza delle perdite di bilancio sono da ricondurre anche all’incremento dei costi dovuti alla nuova architettura finanziaria della Confraternita oltre alle spese supplementari per la progettazione, affidata all’ingegner Giovanni Ortu.

Un argomento che trova una radice comune alla politica di indirizzo nazionale che è data dalla mamma “Confederazione” di via Steccuto: la ricerca di uno sviluppo con riorganizzazione finanziaria suggerita due lustri fa dall’economista Luca Bagnoli, non sembra essere – ai nostri occhi – molto efficace nel mondo del terzo settore.

Lo avranno capito adesso al board dei magnifici nove insediati alla guida della confraternita aglianese?

Presto pubblicheremo un’autorevole lettera aperta di una importante esponente delle Misericordie che ribadisce –– in modo ancora più categorico e rimarcato – questo aspetto di malagestione del movimento che sembra purtroppo diffuso in tutto il paese, con grande sofferenza per i volontari.

Si vorrà purtroppo prendere atto – perché la Storia non si può fermare – di questa situazione incresciosa che è stata – e rimane – ancora coperta da molte reticenze e che è inevitabilmente emersa in questi nostri otto anni di cronache nel mondo del volontariato?

Ps1: Al Poggiani: ti vogliamo far osservare che anche il link della autocertificazione della legge 124 è da aggiornare, risultando oggi pubblicato il resoconto dell’anno 2017 (ci sono forti sanzioni. Datti da fare Fabrizio!)

Ps2: al Consiglio direttivo: ancora aspettiamo che sia risolta la questione del “conflitto di interesse” che sussiste con la consigliera di Fondazione e Assessora Greta Avvanzo: glielo spiegate voi che la condizione conflittuale esiste per le caratteristiche oggettive dell’incarico di Amministratore pubblico, con capacità di indirizzo anche sulla Fondazione e la Misericordia stessa e che a niente rileva la (inesistente) erogazione di somme di denaro o gettoni di presenza al board!?

Ps3: a Franco Benesperi: a diciotto mesi dal tuo insediamento ti sei spiegato perché le offerte dei cittadini sono passate dai 75.000 euro del 2008 ai 27.000 del 2018, ovvero se la comunità aglianese, sente la Misericordia come propria o non sufficientemente (al netto della congiuntura economica degli ultimi due lustri)?

Ps 4: Cosa aspettate ad aprire le iscrizioni a socio, liberamente e incondizionatamente alla cittadinanza tutta?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]