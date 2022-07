misericordia. IL PRESIDENTE DOMENICO GIANI IN VISITA ALL’AREA EMERGENZE NAZIONALI

Il ringraziamento alle volontarie e ai volontari in servizio

PISTOIA. “Quella dell’Area Emergenze è un’attività fondamentale e delicata che nelle Misericordie è animata anche da tanti giovani. Questo per noi è un aspetto positivo, uno slancio di bellezza e di solidarietà verso il futuro.

Prevedere, proporre e tutelare sono le parole d’ordine che muovono questo servizio e siamo orgogliosi di poterlo rendere ai cittadini in maniera così solida e strutturata. Grazie a tutti Voi per il vostro impegno” così il presidente della Confederazione nazionale, Domenico Giani, che questa mattina a Pistoia ha fatto visita al centro dell’Area Emergenze nazionale.

In questa occasione il presidente Giani ha voluto incontrare e complimentarsi con le volontarie ed i volontari in servizio, ringraziando tutto lo staff presente e i coordinatori regionali dell’Area Emergenze in collegamento audio-video.

𝘜𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘮𝘱𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘔𝘪𝘴𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪𝘦

Misericordie Area Emergenza Nazionale

Federazione Misericordie della Toscana