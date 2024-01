MISERICORDIA IN LUTTO, È MORTO IL CAPOGUARDIA FRANCO TESI

I funerali si terranno domani lunedì 8 gennaio alle ore 10 nella chiesa della Misericordia

PISTOIA. [a.b.] A 86 anni è scomparso Franco Tesi, capoguardia della Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia., un volontario attivo e apprezzato da tutti per il servizio prestato in particolare al centralino e nel settore del trasporto agli infermi.

Nel magistrato 2020-2024, l’organo amministrativo di gestione della Confraternita faceva parte del Collegio dei Probiviri.

“Franco incarnava lo spirito dei valori cristiani che i padri fondatori ci hanno tramandato nel segno della continuità e della tradizione ed è stato un esempio sopratutto per i giovani e le nuove leve”.

Viene ricordato come una persona squisita, gentile, buona, dalla grande professionalità e dall’alto senso del dovere nello svolgere tutti i giorni il proprio servizio.

Il presidente Sergio Fedi, il Magistrato, i fratelli e le sorelle, con i volontari e i dipendenti della Misericordia si sono uniti al dolore dei famigliari.

I funerali di Franco Tesi si terranno domani lunedì 8 gennaio alle ore 10 nella chiesa della Misericordia in via Can del Bianco.