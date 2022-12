MISERICORDIA VERSO IL FUTURO: “NUOVA SEDE E PIÙ SERVIZI”

La confraternita traccia il bilancio del 2022: “Costi alle stelle, ma ci siamo”. Il presidente Fedi: “Ben 775 famiglie in carico all’emporio della solidarietà”

PISTOIA. “La guerra, il caro benzina, l’aumento del prezzo dei prodotti e dei costi spesso triplicati dell’energia e del gas, non hanno messo in crisi solo le aziende e le famiglie, ma anche le nostre realtà, che hanno dovuto operare su costi liberi (fortemente aumentati), e ricavi bloccati (stabiliti dalla Regione), addossando ai nostri bilanci tutto il peso del divario”.

Così il presidente della Misericordia di Pistoia, Sergio Fedi, presentando il bilancio della Confraternita, che anche nel 2022 si è impegnata su più fronti, dall’emergenza-urgenza, al sostegno alle famiglie bisognose. Queste ultime hanno trovato un pò di ristoro grazie all’Emporio della solidarietà, gestito dalla Misericordia, che nel corso di quest’anno ne ha prese in carico 775, consegnando gratuitamente oltre 200 quintali di merce al mese, impegnando nel servizio oltre 50 volontari.

L’emporio è allestito (a Sant’Agostino) come un vero e proprio supermercato, dove le persone bisognose vi accedono per ottenere il necessario per vivere: generi alimentari e di prima necessità.

Le povertà sono in aumento e c’è anche chi non ce la fa a curarsi.

“Quest’anno – spiega Roberto Fratoni, segretario generale della confraternita – è stato molto richiesto il fondo solidarietà e salute che, unico in Italia, abbiamo noi come Misericordia per consentire alle persone che hanno difficoltà economiche di poter ricevere in maniera gratuita diagnosi e cure presso il nostro poliambulatorio”.

Quest’anno le prestazioni gratuite di diagnosi e cura sono state fornite a oltre 100 persone, mentre altre 245 hanno usufruito di pacchetti gratuiti di esami del sangue. Sul fronte della prevenzione dell’usura, invece, sono state attivate 8 pratiche per un importo complessivo di 562mila euro. Altre pratiche, per un importo di 23.500 euro sono state aperte grazie al ‘Sistema microcredito pistoiese’.

Entrambi i progetti vedono impegnate, insieme alla Misericordia, la Fondazione Caript e la Fondazione Un raggio di luce. Per il 2023, oltre al proseguimento sul fronte dei servizi sanitari, è previsto l’avvio di due nuovi importanti progetti. Il primo riguarda l’avvio della realizzazione di una nuova sede per le attività dei volontari, un edificio di circa 1.200 metri quadrati, su più piani, che sorgerà tra la Cittadella solidale e il parco della Vergine.

“Per questo intervento – spiega il presidente Fedi – abbiamo presentato ed è in corso di approvazione il progetto”.

“È la prima volta che viene pensata una sede su misura per i volontari – afferma il direttore della Misericordia, Riccardo Fantacci –. Sarà dotata di tutti i comfort necessari: per l’accoglienza, l’inserimento e lo svolgimento dei servizi, sia diurni che notturni”.

L’altro progetto riguarda l’ampliamento del cimitero di via dei Campisanti. Per entrambi è previsto l’avvio dei lavori nel 2023.

