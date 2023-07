misericordiosi chiarimenti. GRAN CONFUSIONE IN CASA ARTIOLI: VEDIAMO DI FARE CHIAREZZA

Scrive Tommaso Artioli per chiedere lumi sull’esito del procedimento penale aperto sulle querele-bavaglio di suo padre Corrado, il presidentissimo (quello del buco senza la menta intorno) e noi, provvediamo alle risposte

AGLIANA. Tommaso Artioli ci scrive per dei chiarimenti, usando i commenti della pagina Facebook, su un articolo dedicato alla malagestione della Misericordia di Agliana, nella quale è stato insediato per almeno tre lustri suo padre Corrado.

Ci chiede: “saresti in grado di condividere, per favore, la sentenza che vedrebbe, come tu sostieni, dimostrata in aula la correttezza delle informazioni? Te lo chiedo perché io non ne ho contezza, ma probabilmente sono distratto. Chi è stato condannato al pagamento delle spese processuali nei diversi gradi di giudizio? Sei in grado di dirmelo?”

Purtroppo la sentenza della giudice Barba Floris fu farcita di numerosi errori e drogata dalle false testimonianze di suo padre Corrado (fatto vero, perché l’Artioli non ha mai chiesto rettifica all’articolo di riferimento e denuncia) ed è stata sottoposta al giudizio d’appello.



È vero che, in prima istanza, fummo condannati io e il direttore: ma è anche vero – e questo Tommaso non riesce ad afferrarlo – che quella condanna vale quanto un due di briscola.

Al pronunciamento delle sentenza, infatti, il fatto che la giudice non avesse previsto alcuna provvisionale sui danni, fece sì che l’avvocato Simone Aiazzi dicesse ridendo, al direttore: «S’è vinto!». E nei fatti è così, al di là delle apparenze. Se permette Tommaso, quel pronunciamento fu una delle solite furbate pistoiesi, in cui si dà ragione a tutti e torto a nessuno: ma poi senza séguiti. E tenga presente, Tommaso, anche il fatto che né io né il direttore è stato mai condannato – come scrive lui – al pagamento delle spese processuali nei diversi gradi di giudizio.Ma se così non fosse, ci mostri il dispositivo che incombe sui nostri presunti debiti.



Ma non solo in casa Artioli non hanno notizie fresche sul procedimento: anche i volontari sono all’oscuro delle misericordiose vicende, tenute nem chiuse nei cassetti e coperte da omertosi silenzi.

Le statuizioni del giudice di prime cure non v’è dubbio che furono viziate dalle molto parziali e fuorvianti indagini (per non dire incompatibili) della PG della Procura. La solita sezione, ancora una volta con Alessandro Ugolini e Placido Panarello, sempre freferiti, ancorché Panarello fosse incompatibile con quella indagine, in quanto membro di «prossimità sociale strettissima» con la Misericordia di Agliana e con l’avvocata Lamboglia. Abbiamo pubblicato mille volte le foto, ma la procura di Pistoia – che aiuta la gente comune cara al Coletta – predilige poi la gente meno comune perché certi cadavero non tornino a galla…



I Carabinieri della PG non chiesero i bilanci, non intervistarono i professionisti Mangoni e/o Attilio Barontini, non acquisirono i verbali della Misericordia del 2008/2013, non esaminarono almeno l’ultimo dei quinquenni di malagestione che vide la negligenza sistematica del correttore morale don Paolo Tofani, un parroco che non “crede nella correzione” e che lasciava i due Artioli/Morosi la conduzione più squinternata della OdV (come si chiama oggi!).

La lite con i Mangoni è stata una “penosa vicenda” sulla quale la stampa locale, come al solito reticente, non aveva speso nessuna parola: lo fece solo dopo la pubblica assemblea del 26 gennaio 2013, nella quale i nomi dei professionisti non vennero mai pronunciati e però venne fatto lo “scaricabarile” con Attilio Barontini, il quale protestò moderatamente, ma poi fischiato, prese e si alzò, andandosene sfanculando Artioli e tutto il consiglio direttivo.

La vicenda della Misericordia è stata poi spiegata da Riccardo Fantacci (Dg di Arciconfraternita di Pistoia) che denunciò la gestione familistica di Agliana che, purtroppo, come abbiamo già scritto, non ebbe Gaetano Maniscalco quale presidente. La Mise continuò a fare come sempre.

L’intervista con Enrico Mangoni, raccolta a Pistoia con il suo avvocato (la potete ascoltare integralmente nel link), mise in evidenza altre significative situazioni di malagestio nella pretesa unilaterale di chiudere la lite a stralcio, come voleva l’Artioli padre. Situazioni che sono state suggellate dall’inerzia del correttore morale don Paolo, che — come spiegò alla cittadinanza — non “voleva correggere”, ma che però gradiva i finanziamenti dalla Fondazione con 5.000 euro – probabilmente anche per questo disimpegno rispetto alla funzione di controllore.

Un bell’esempio di coerenza di un prete progressista e sbandieratamente antimafia.

La sentenza Floris è incommentabile, anche se, di fatto, è una attestazione di vittoria per i giornalisti. Il Giudice non ha, infatti, tenuto conto della provvisonale. Evidentemente non ha creduto nel danno all’immagine artiolico-misericordiosa: ed è questa la cosa che conta per decidere chi ha vinto e/o perso.



La Floris non ha capito, purtroppo, che con questo suo pronunciamento compromissorio, ha autorizzato anche lo scempio nella prosecuzione del familismo, senza dare impulso a una necessaria azione di responsabilità che un capace Consiglio Direttivo avrebbe dovuto mettere in ponte nei confronti dei precedenti quadri dirigenti che avevano permesso il buco di Corrado, poi camuffato in bilancio fra le spese ordinarie di consulenza tecnica.

Ancora oggi, i cittadini di Agliana, non conoscono i costi della lite e le parcelle pagate all’avvocato Bertei.

Di fatto la Misericordia è ancora in difficoltà con una erosione del patrimonio dovuta alle perdite di esercizio di questo decennio, causato non dall’inchiesta di Quarrata/News, ma dalla congiuntura della crisi internazionale e alla persistenza di controllo familistico che ha, come effetto principale indiretto, la restrizione dell’interesse dei cittadini a farsi avanti e lavorare per un sodalizio “privato”, con effetti sulla riduzione del numero dei volontari.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]