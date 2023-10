misteri della legge. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: MA LA PSICHIATRIA CHI LA SORVEGLIA?

Meno male che l’ufficio stampa dell’azienda ci assicurava che non avremmo mai avuto una sanità migliore di quella di cui godevamo: parola di Daniela Ponticelli!

Sapete cos’è il dipartimento di salute mentale dell’area pistoiese? È la materializzazione, in carne e ossa, del fallimento generale della legge che soppresse i manicomi negli anni 70 secondo gli studi di Basaglia e Pirella.

Non che non dovessero essere soppressi, per carità. Ma aprire le porte e mettere fuori a forza tutti i pazienti, non è stata certo l’opzione migliore, considerato poi che nessuno ha investito una palanca per dare séguito a un vero servizio sul territorio come si sarebbe dovuto.

Mi è capitato fra mano, per caso, la Relazione tecnica di valutazione del rischio aggressioni relativa, appunto, al dipartimento di salute mentale dell’area pistoiese.

Leggo, però, che si tratta di un documento risalente nel tempo. È del 2013, quando ancora Pistoia faceva Asl 3 per proprio conto e non era nelle mani della Toscana-Centro come oggi, punto di massima decadenza sotto ogni profilo nonostante tutte le fake news distribuite generosamente da una non-giornalista addetta a imbambolare il popolo, la signora Daniela Ponticelli dell’ufficio stampa del PaDrone.