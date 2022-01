mobilità. DA LUNEDÌ 10 GENNAIO PARTONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GUICCIARDINI

Come cambia la viabilità. I percorsi alternativi

PISTOIA. Partiranno lunedì 10 gennaio, tempo permettendo e fatte salve ulteriori restrizioni dovute alla gestione della pandemia in corso o eventuali impedimenti connessi e conseguenti, i lavori di risanamento e asfaltatura di via Guicciardini, dalla rotonda della Vergine fino alla località Fagiolo, in entrambe le direzioni. L’intervento, per un investimento complessivo 90.000 euro, dovrebbe concludersi il 15 gennaio, salvo imprevisti.

In dettaglio i lavori consistono nella fresatura dei tratti più deteriorati di entrambe le carreggiate di via Guicciardini cui seguirà la posa di una membrana “georinforzata”, dopodiché verrà steso il nuovo manto stradale. Al termine dell’intervento sarà risistemata la segnaletica orizzontale.

«Si tratta di lavori importanti per la sicurezza stradale e attesi da tempo dai cittadini – dice l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei –. La strada, con circa 3000 autoveicoli all’ora, è la più trafficata del comune e quindi l intervento creerà, inevitabilmente, dei grossi disagi alla circolazione.

Purtroppo è un sacrificio inevitabile e necessario per permettere finalmente di sistemare il nodo stradale più rilevante dell’intera viabilità pistoiese. Per minimizzare l’impatto, abbiamo predisposto una viabilità alternativa, differente per auto e camion, e stiamo informando la popolazione attraverso tutti i nostri canali di comunicazione e i residenti e commercianti della zona anche con la distribuzione di volantini».

Visto l’intenso traffico della zona, per diminuire il più possibile i disagi alla circolazione durante la bitumatura, prima della partenza dei lavori in via Guicciardini sarà realizzata una rotatoria provvisoria all’intersezione fra via Fiorentina, via Bonellina e via Cesare Battisti (al ponte dell’Arca) per consentire la svolta degli automezzi.

Tutti i veicoli che provengono dalla rotatoria della Vergine e devono proseguire in direzione di Prato, possono continuare a viaggiare in via Guicciardini, nella carreggiata libera dai lavori.

I veicoli leggeri che, invece, provengono da Prato dovranno deviare in via Fiorentina, verso destra (al Fagiolo) proseguire in via Cesare Battisti per poi girare a sinistra alla nuova rotatoria temporanea per raggiungere la Vergine.

I veicoli pesanti (autotreni e autoarticolati) provenienti da est, invece, non potranno raggiungere la Vergine da via Fiorentina: si consiglia la deviazione per il casello A11 Prato Ovest e quindi l’autostrada Firenze – Mare.

Infine durante i lavori sulla carreggiata sud sarà, comunque, sempre garantito l’accesso al fast food e al distributore di carburante. Le altre attività hanno l’accesso garantito dalle strade nei pressi dove si trovano (via Russo, via Montesecco della Vergine, via Bassa della Vergine, via Manzoni, ecc).

VIABILITÀ

Per permettere l’intervento, dal 7 al 15 gennaio all’intersezione tra le vie Cesare Battisti, Bonellina e Fiorentina sarà in vigore una nuova disciplina di circolazione regolata da una rotatoria in senso antiorario. Sul posto la segnaletica con precedenze e obblighi.

Inoltre, dal 10 al 15 gennaio, durante l’esecuzione dei lavori di asfaltatura in via Guicciardini, sono previsti alcuni provvedimenti alla viabilità.

In via Guicciardini sarà in vigore il senso unico di circolazione nella sola direzione ovest-est (dalla Vergine verso il Fagiolo), alternando il transito nelle carreggiate libere dai lavori.

In via Berni sarà vietato il transito a autotreni e autoarticolati nella sola direzione est-ovest (dal Fagiolo verso la Vergine) e, all’intersezione con via Fiorentina, sarà istituita per tutti i veicoli la direzione obbligatoria a destra in via Fiorentina.

In via Fiorentina (tratto da via Gorizia a via Guicciardini, direzione sud) sarà in vigore il divieto di circolazione a tutti i veicoli, con esclusione di frontisti e per coloro che accedono alle proprietà laterali.

In via L. Russo, all’intersezione con via Guicciardini, verrà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto ai frontisti.

In via Bassa della Vergine, lato nord, all’intersezione con via Guicciardini, sarà vietata la circolazione.

In via Bassa della Vergine, lato sud, all’intersezione con via Guicciardini, sarà istituito il divieto di transito e, conseguentemente, sarà restituito temporaneamente il doppio senso di circolazione esclusivamente ai frontisti, nel tratto compreso tra il civico 57 e l’intersezione con via Filangieri.

In via Montesecco della Vergine sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via Bonellina.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

PERCORSI ALTERNATIVI

Dal 10 al 15 gennaio, durante i lavori di asfaltatura, via Guicciardini sarà percorribile a senso unico, nei tratti liberi dai lavori, nell’unica direzione ovest-est, cioè dalla Vergine verso il Fagiolo in direzione Prato. Ecco i percorsi alternativi previsti sempre dal 10 al 15 gennaio.

Viabilitá alternativa in direzione est – ovest (vietata a autotreni e autoarticolati).

Chi proviene da est (Sant’Agostino, via Toscana, via Fiorentina) dovrà percorrere via Fiorentina, in direzione centro, e quindi via Bonellina, in direzione Vergine. Tra via Bonellina e via Fiorentina sarà realizzata una rotatoria provvisoria.

Viabilitá alternativa in direzione est – ovest (per autotreni e autoarticolati).

Chi proviene da est (Sant’Agostino, via Toscana, via Fiorentina) dovrà percorrere l’itinerario alternativo ss719 (via Toscana) – casello di Prato Ovest – Autostrada A11 Firenze Mare – casello di Pistoia.

[comune di pistoia]