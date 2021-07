mobilità. OGGI L’INAUGURAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA FERMI E VIA CELLINI

Un nuovo allestimento a verde

PISTOIA. Sarà inaugurata oggi sabato 24 luglio, alle 11, la rotatoria tra via Fermi e via Cellini con il nuovo allestimento a verde. Completata la realizzazione dell’isola spartitraffico, infatti, il cantiere comunale ha provveduto ad abbellire l’area con nuove piantagioni e una segnaletica centrale in corten.

L’intervento attuato dall’Amministrazione comunale tra via Fermi e via Cellini ha permesso di fluidificare e migliorare la sicurezza della viabilità dell’incrocio. La realizzazione della rotonda è stata accompagnata, poi, dalla riasfaltatura, dall’adeguamento dell’illuminazione pubblica e dalla messa in sicurezza dei percorsi pedonali presenti nei tratti limitrofi.

L’opera da 180.000 euro, già finanziata dal Comune con risorse proprie, grazie alla progettazione curata dagli ingegneri comunali ha recepito un finanziamento regionale da 75.000 euro, ottenuto dall’Amministrazione nell’ambito di un bando del 2019 per la sicurezza stradale.

Oggi, grazie a una sponsorizzazione di Romiti Vivai, la rotatoria accoglie il tappeto erboso e una nuova segnaletica. Le frecce direzionali sono state rivisitate in chiave “retrò” dal giovane artigiano Simone Grasso, mentre le scritte, in corsivo, sono state riportate su entrambi i lati dei cartelli in acciaio satinato, così da renderle più visibili. Le aiuole circostanti la rotatoria sono state dotate di un impianto di irrigazione e arricchite da tre tipi di essenze arboree: la Nandina domestica, comunemente nota come Bambù sacro, l’Abelia e l’albero della nebbia o Cotino.

Dunque, oltre a sistemare l’impianto di illuminazione, formato da punti luce a elevato risparmio energetico, in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Fermi e Cellini sono state abbattute le barriere architettoniche per dare spazio a nuovi tratti pedonali: i camminamenti già presenti sono stati adeguati e ribassati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, così da permettere un passaggio più agevole.

Rinnovata anche la segnaletica orizzontale e verticale, provvista di indicatori luminosi per migliorarne la visibilità. Inoltre, è stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede in via Fermi, lato nord, tra via Volta e via Landucci.

[comune di pistoia]