MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA DEI MACELLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Martedì 30 gennaio sarà interessato il tratto tra via delle Olimpiadi e via Caduti del Lavoro; mercoledì 31 gennaio, 1, 2, 5 e 6 febbraio, il tratto tra via Caduti del Lavoro e viale Italia

PISTOIA. Prosegue la manutenzione del verde nella zona dello Stadio. Da martedì 30 gennaio gli interventi interesseranno via dei Macelli, nel tratto tra via delle Olimpiadi e viale Italia, per poi proseguire fino all’altezza di viale Italia. Per permetterne lo svolgimento saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, durante i lavori, dalle 9 alle 16 di martedì 30 gennaio, nel tratto di via dei Macelli tra via delle Olimpiadi e via Caduti del Lavoro saranno vietati il transito e la sosta; consentito la circolazione ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dalle potature. In via Caduti del lavoro, nel tratto tra via Pagliucola e via dei Macelli sarà istituto il divieto di sosta e istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione.

Il 31 gennaio, 1, 2, 5 e 6 febbraio, sempre dalle 9 alle 16, in via dei Macelli, nel tratto tra via Caduti del Lavoro e viale Italia, vietati il transito e la sosta; sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori.

Nei giorni 2, 5 e 6 febbraio, dalle 9 alle 16, in via della Concordia, all’intersezione con via dei Macelli, saranno vietati il transito e la sosta; consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

