MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIALE ADUA PER LAVORI ALLA RETE DEL GAS

Da oggi 6 fino al 10 settembre in viale Adua (tratto in prossimità dell’intersezione con via Gora e Barbatole) sarà istituito il senso unico alternato



PISTOIA. In viale Adua (tratto sud dell’intersezione con via Gora e Barbatole) saranno realizzati lavori di scavo per la sostituzione di tubazioni della rete del gas metano. Pertanto da oggi 6 al 10 settembre saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

In viale Adua (tratto in prossimità dell’intersezione con via Gora e Barbatole) sarà istituito il senso unico alternato, regolato dal semaforo, consentendo di svoltare in via Gora e Barbatole.

In via Gora e Barbatole (lato est) in corrispondenza del numero civico 154 sarà in vigore il divieto di transito nella corsia in direzione di viale Adua e, conseguentemente, dall’intersezione con via Don Bosco all’intersezione con viale Adua, sarà interdetta la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli di residenti, avventori e fornitori delle attività ubicate nel tratto di strada. In via Gora e Barbatole (lato ovest) saranno consentite le direzioni diritto e sinistra all’intersezione con viale Adua per tutti i veicoli provenienti da ovest. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.