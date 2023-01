MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE: DA MARTEDÌ INTERVENTO IN VIA DEI BARBI

Le piante si trovano all’interno del giardino dell’ex scuola primaria, confinante con la viabilità pubblica

PISTOIA. A seguito degli esiti delle verifiche di stabilità effettuate dai tecnici dell’ufficio Verde Pubblico del Comune di Pistoia, è previsto da martedì 17 gennaio l’intervento di abbattimento di otto pini domestici situati all’interno dell’area a verde dell’ex scuola primaria di via dei Barbi, a Capostrada.

Un importante intervento di messa in sicurezza, dunque, dell’area confinante con la viabilità pubblica che prevede anche la potatura di un ulteriore pino domestico e di un cedro, così da ripulire le piante ancora sane dalle fronde secche.

L’esigenza di ricorrere a questo tipo di intervento è emersa dopo aver valutato, attraverso il metodo VTA (Visual Tree Assessment), lo stato fitosanitario delle piante, fortemente compromesso. Dagli agronomi, infatti, è stata attribuita la classe di propensione al cedimento ‘D’, ossia estrema. Si interverrà, dunque, per tutelare l’incolumità di coloro che frequentano e risiedono nella zona, che più volte si sono interfacciati con i tecnici comunali.

È in fase di valutazione da parte dell’ufficio tecnico la messa a dimora di nuovi esemplari.

Modifiche alla viabilità

Per permettere l’esecuzione dei lavori, da martedì 17 al 20 gennaio, dalle 8.30 alle 15.30, in via dei Barbi è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione sarà parzialmente deviata sulla parte della carreggiata non interessata dal cantiere, mediante l’istituzione di un senso unico alternato.

I pedoni avranno a disposizione un percorso protetto. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]