MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE

Previsti due interventi: in via di Burgianico e via Nazario Sauro

PISTOIA. A seguito degli esiti delle verifiche di stabilità effettuate dai tecnici dell’ufficio Verde Pubblico del Comune di Pistoia, è previsto l’abbattimento di due alberi, un olmo in via di Burgianico nei pressi dell’impianto sportivo Legno Rosso (nei giorni 29 e 30 novembre) e un pino in via Nazario Sauro (a partire dal 30 novembre).

Dagli agronomi, infatti, è stata attribuita la classe di propensione al cedimento ‘D’, ossia estrema. Si interverrà, dunque, per tutelare l’incolumità di coloro che frequentano e risiedono nella zona e della viabilità pubblica.

Le piante saranno sostituite nell’ambito della compensazione ambientale come previsto dal Regolamento tutela, conservazione e gestione del verde comune approvato dal consiglio comunale con delibera n.117 del 27 luglio 2021.

Per permettere i due interventi sono previste modifiche alla viabilità.

Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre in via di Burgianico, dalle 8.30 alle 16, (in prossimità dei numeri civici 36 – 38) sarà vietata la sosta a tutti i veicoli e dalle 9 alle 12 sarà sospesa la circolazione per brevi periodi al fine di effettuate le lavorazioni in sicurezza.

Da giovedì 30 novembre al 5 dicembre, dalle 8.30 alle 16, escluso sabato e domenica, in via Nazario Sauro (nel tratto della traversa che fiancheggia il campo sportivo) sarà in vigore il divieto di sosta e sarà sospesa la circolazione per brevi periodi al fine di effettuate le lavorazioni in sicurezza.

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dall’intervento.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]