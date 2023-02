monsummano. A BIZZARRINO UN FEBBRAIO PIENO DI EVENTI

Domenica 19 si terrà la prima edizione del Carnevale

MONSUMMANO. Un febbraio ricco di iniziative, come mai prima d’ora. È con grande entusiasmo che Pietro D’Anza, Presidente del “Comitato Bizzarrino-Pazzera”, presenta le principali iniziative che caratterizzeranno il mese di febbraio nella frazione di Monsummano Terme.

La prima iniziativa si è svolta sabato 4 febbraio, presso il Circolo Arci di Bizzarrino. L’Onlus Cecchini Cuore ha organizzato in modo gratuito, il corso BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation). Semplici nozioni per riconoscere un arresto cardiaco, tecniche per la disostruzione delle vie aeree e manovre di primo soccorso.

Domenica 19 febbraio ci sarà la prima edizione del Carnevale di Bizzarrino, un’iniziativa nata dall’idea di Pietro D’Anza e David Ceglia, appartenenti al “Comitato Bizzarrino-Pazzera”. Il fine è quello di far rifiorire i rapporti sociali che, purtroppo, in questi ultimi anni si sono smarriti, portando allegria, folclore e divertimento tra la gente.

Un evento unico nel suo genere a Monsummano Terme, caratterizzato da una suggestiva sfilata dei carri allegorici sui quali potranno salire bambini e adulti. Previste anche una sfilata in maschera (con il concorso che premierà quella più bella del carnevale) e giochi per grandi e piccoli, come la classica pentolaccia, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e la baby dance.

Infine, domenica 26 febbraio, il pranzo sociale organizzato con la collaborazione dell’A.P.S. Circolo Arci di Bizzarrino, con il nobile fine di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un defibrillatore, da mettere a disposizione dell’intera comunità e che verrà installato in piazza Guido Rossa. Il costo del pranzo è di € 23,00 a persona per gli adulti, € 10 per i bambini (dai 5 ai 12 anni) e gratis per quelli fino a 5 anni.

Da ultimo, ma non meno importante, su richiesta del “Comitato Bizzarrino-Pazzera”, verrà installato il primo attraversamento pedonale rialzato all’altezza del circolo Arci, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Presidente del Comitato Pietro D’Anza sottolinea come “l’amministrazione comunale abbia accolto con entusiasmo la proposta, mettendo immediatamente in campo le forze e i fondi necessari per la realizzazione dell’opera”.

Il comitato è presente e a disposizione di tutti, per qualsiasi richiesta e/o proposta sono disponibili i seguenti recapiti: Pietro D’Anza cell.: 3282928434 – David Ceglia cell: 3290763883, email: comitatobizzarrino@gmail.com.

