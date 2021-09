monsummano. ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO CON “CAMMIN GUSTANDO”

Sabato 4 settembre la passeggiata enogastronomica lungo i sentieri micologici di Monsummano Terme

MONSUMMANO. Mancano pochi giorni alla prima edizione di Cammin Gustando, la passeggiata enogastronomica lungo i sentieri micologici di Monsummano Terme, in programma sabato 4 settembre.

Un’idea che è nata e si è sviluppata per offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire, vivere e gustare il territorio, lasciandosi affascinare dalla bellezza della natura, dai percorsi che portano alla cima più alta di Monsummano Terme e dell’intera Valdinievole e dai panorami mozzafiato.

Inoltre, Cammin Gustando, mette in evidenza anche gli straordinari prodotti enogastronomici di Monsummano e di tutta l’area circostante. Durante la passeggiata (circa 10 chilometri), sulla cima del borgo medievale di Monsummano Alto e all’arrivo in piazza Giusti, si potranno infatti assaggiare e degustare numerose primizie di produttori locali: Bufalcioffi, Azienda Agricola Le Palme, Azienda Agricola Il Contadino, Ipercarni e Il Maialetto.

Il motto è: Respira la libertà, vivi la natura, gusta il territorio, un’esperienza per corpo e mente. A piedi si sale fino alla cima più alta della Valdinievole (l’antico Castello di Monsummano Alto) e, camminando, ci si può lasciar sorprendere da un panorama mozzafiato, oltre alla possibilità di degustare e rifocillarsi con prodotti di eccellenza.

Partecipare a CamminGustando significa immergersi nella natura e riscoprire la bellezza autentica dei sentieri micologici di Monsummano Terme attraverso i quali si raggiunge l’antico Castello Medievale sulla collina di Monsummano Alto, passando per lo spettacolo naturalistico della Cave (Cava Grande, il Paretone, Cava Grigia, Cava Rossa) e per il parco verde di Grotta Giusti.

Il percorso tracciato è lungo 10 chilometri, tutti da condividere e assaporare passo dopo passo. Dopo la sosta a Monsummano Alto, dove sarà possibile pranzare intrattenuti da performance artistiche e rilassarsi con una sessione di yoga, nel pomeriggio è prevista la discesa verso piazza Giuseppe Giusti a Monsummano.

Nel centro della cittadina, festoso e allestito come un giorno speciale, si attende l’arrivo dei partecipanti dopo la lunga camminata e ci si potrà divertire con numerose attrazioni e riprendere le forze con una merenda: mercatino dell’artigianato e delle opere del proprio ingegno, area Kids, esposizione dei prodotti tipici del territorio e dei vini della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano.

In programma ci sono anche intrattenimenti della palestra “Smile Dance”, una sfilata dei nostri amici a 4 zampe organizzata dal canile Hermada, talk show in cui sarà presentata l’associazione “Valdinievole e-Bike”, bellissima realtà conosciuta in tutta Italia che offre la possibilità ai partecipanti di effettuare un percorso alternativo lungo i sentieri di Monsummano e gli stand delle associazioni locali Croce Rossa e Pubblica Assistenza.

L’evento CamminGustando è organizzato dall’associazione culturale “Senza Tempo”, in collaborazione con il Comune di Monsummano Terme. Partner della manifestazione concessionaria Volauto, BioAcqua, Vittoria Assicurazioni (Agenzia Valdinievole) e Pieri Poste.

Modalità d’iscrizione

Per partecipare alla passeggiata erogastronomica CamminGustando (evento a numero chiuso) è necessario iscriversi attraverso le piattaforme digitali della manifestazione: sul sito ufficiale www.cammingustando.it cliccare “acquista biglietti evento” oppure direttamente al seguente link sul sito ooh.events: https://oooh.events/evento/cammin-gustando-monsummano-terme-sabato-4-settembre-2021-biglietti/

Per l’acquisto dei biglietti e le informazioni si possono seguire anche le news che saranno pubblicate costantemente sulle piattaforme social (Facebook e Instagram) Cammingustando dedicate all’evento.

[associazione senza tempo]