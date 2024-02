monsummano. ASFALTATA VIA DEL CAPANNONE A “COSTO ZERO”

L’intervento è stato interamente coordinato da Italgas, la società che ha in gestione la rete del gas di Monsummano Terme e la sua manutenzione

MONSUMMANO. Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Monsummano Terme che non graverà stavolta sulle tasche dei cittadini. È con queste premesse che si sono conclusi, nei giorni scorsi, i lavori di asfaltatura di via del Capannone, una delle arterie più importanti della viabilità cittadina.

L’intervento è stato interamente coordinato da Italgas, la società che ha in gestione la rete del gas di Monsummano Terme e la sua manutenzione. Un’opera, questa, realizzata a fronte di una sorta di credito che il comune ha nel tempo maturato con Italgas per i vari lavori di ripristino strada effettuati dall’Amministrazione a suo carico, a seguito degli inevitabili dissesti causati nel tempo dagli scavi della società nella manutenzione delle condotte.

Questa sorta di compensazione e collaborazione ha permesso, in questo caso, di ripristinare senza ulteriori esborsi tutto il fondo stradale di via del Capannone, un intervento che ha riguardato 600 metri di strada (larga 7 metri) e un costo stimato di oltre 100mila euro.

I lavori, grazie alla celerità della ditta coinvolta per il rifacimento della strada, sono durati solamente 3 giorni, causando un disagio minimo ai cittadini di Monsummano Terme.

Arcangelo Crisci, assessore ai lavori pubblici di Monsummano Terme dichiara: “L’intervento di via del Capannone nasce dall’attenzione costante e instancabile per una oculata gestione non solo delle risorse dell’ente ma anche delle relazioni con i fornitori e partner, che in questo caso ci ha permesso di offrire alla nostra comunità una strada completamente rigenerata senza impatti sul bilancio comunale.

A brevissimo ripartiranno i lavori di asfaltatura in altre zone del nostro comune, in modo da rendere Monsummano Terme un luogo sempre più a misura di cittadino”.

[ansalone —comune di monsummano]