monsummano. AZIONI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI IN VIA MARTINI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

MONSUMMANO. Un’operazione necessaria ed obbligatoria per garantire la sicurezza dei cittadini. È con queste premesse che il Comune di Monsummano Terme, dopo una relazione tecnica arrivata a seguito dell’aggiornamento del censimento della popolazione arborea dell’intero comune, ha preso atto della necessità di potatura e abbattimento di alcuni alberi a fronte della situazione compromessa di alcuni di essi.

Le piante in questione, 8 per la precisione, sono quelle che si trovano in Viale Martini e di queste una all’interno del cortile della Scuola primaria.

La relazione tecnica era stata commissionata con l’obiettivo di ricondurre la popolazione arborea in una situazione di controllo, individuando le opportune misure di gestione per ridurre per quanto possibile la pericolosità degli alberi ed il rischio di danni a persone e cose.

L’intervento, programmato per sabato 21 ottobre, è stato quindi ritenuto necessario per la salvaguardia dell’incolumità cittadina e prevede potature che permetteranno agli alberi meno compromessi di crescere in sicurezza e un’attività di nuova piantumazione in sostituzione degli alberi abbattuti, che inizierà non appena ricevuto il benestare della sovrintendenza.

[ansalone — comune di monsummano]