monsummano. FRATELLI D’ITALIA  RICORDA I MARTIRI DELLE FOIBE

Deposta una rosa al monumento dei caduti di piazza IV Novembre

MONSUMMANO. In occasione del Giorno del Ricordo, il circolo Monsummanese di Fratelli d’Italia omaggia i martiri delle Foibe deponendo una rosa al monumento dei caduti di piazza IV Novembre.

“Abbiamo voluto rendere omaggio ai 20.000 italiani torturati e gettati nelle foibe e alle centinaia di migliaia di esuli costretti a lasciare la loro terra” — spiegano Andrea Raperilli coordinatore del Circolo monsummanese di FDI e Matteo Magrini responsabile di Gioventù Nazionale per Monsummano.

“Purtroppo nonostante le tante richieste depositate e di una mozione approvata in consiglio comunale — continuano Raperilli e Magrini — ancora non c’è nessun monumento o targa che ricordi questa tragedia”

“Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di individuare al più presto un luogo idoneo e realizzare un monumento per ricordare il dramma subito dai tanti nostri compatrioti per far si che il loro sacrificio non cada nell’oblio”.

[raperilli — fdi monsummano]