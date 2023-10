monsummano. IL COMUNE A SOSTEGNO DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE MENTALE

Accolto l’appello dell’associazione Albatros Odv

MONSUMMANO. Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, il Comune di Monsummano Terme è illuminato di verde. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di aderire all’iniziativa a sostegno dellaGiornata Mondiale per la Salute Mentale.

L’appello arriva dall’associazione Albatros Odv, realtà che da anni opera nel settore, per ricordare a tutti i cittadini di quanto sia attuale e presente questo tipo di problema nella nostra società. Ogni anno il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute mentale, promuove l’ iniziativa L’Italia e la Toscana si illuminano di verde per dare visibilità a tale malattia. Richiesta alla quale il Comune di Monsummano ha aderito con gioia.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme, dichiara: “Abbiamo risposto immediatamente in modo positivo alla richiesta arrivata da Rita Gargiulo, Presidente dell’associazione Albatros Odv. È fondamentale che gli enti pubblici diano supporto alle associazioni nelle iniziative di sensibilizzazione, utili per mettere a conoscenza i cittadini di realtà complesse nelle quali le famiglie non devono sentirsi da sole e offrire, inoltre, spunti di riflessione”.

[ansalone — comune di monsummano]