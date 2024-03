monsummano. IL COMUNE ADERISCE ALLA PIATTAFORMA CUDE

Tale strumento agevolerà gli spostamenti delle persone con disabilità in tutta Italia

MONSUMMANO. Il Comune di Monsummano Terme aderisce alla piattaforma CUDE (contrassegno unificato disabili europeo), offrendo così ai cittadini possessori di un contrassegno invalidi uno strumento più agevole per gli spostamenti in auto.

Il progetto CUDE, istituito con un Decreto Ministeriale del 2021 e attivato nel 2022, nasce per agevolare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. In questo modo non è più necessario comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni da parte di un possessore di un contrassegno auto disabili.

L’adesione, voluta dall’assessora al sociale Roberta D’Oto insieme alla consulta, permetterà ai residenti di Monsummano Terme di poter usufruire di uno strumento che agevoli gli spostamenti quotidiani e che permetta al disabile una sempre maggiore autonomia.

La modalità di gestione è semplice: alla luce dell’adesione del comune di Monsummano Terme alla piattaforma CUDE, i residenti potranno rivolgersi all’ufficio competente per inserire la propria targa nel sistema e poter circolare liberamente in tutta Italia anche in zone a traffico limitato o in aree con divieti e limitazioni.

Nei consueti controlli delle forze dell’ordine, infatti, la targa caricata nella piattaforma risulterà in regola e, quindi, non verranno elevate sanzioni.

[ansalone — comune di monsummano]