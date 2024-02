monsummano. IL COMUNE E L’ASSOCIAZIONE 365GIORNIALFEMMINILE ORGANIZZANO UN CORSO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI

L’iniziativa rivolta agli istituti “Caponnetto” e “Iozzelli” con particolare riferimento al tema della violenza di genere parte oggi per concludersi ad inizio marzo

MONSUMMANO. Un’iniziativa che nasce con l’intento di formare e sensibilizzare i docenti su un tema come la violenza di genere e per abbattere determinati stereotipi che, oggi, sono sempre più frequenti. E’ con queste premesse che il comune di Monsummano Terme, insieme all’associazione 365GiorniAlFemminile, che si occupa di promuovere attività legate alle differenze di genere, ha avviato una serie di incontri con i docenti degli istituti “Caponnetto” e “Iozzelli” di Monsummano Terme.

La richiesta arriva direttamente dagli insegnanti che, per avere la possibilità di confrontarsi in modo corretto con i propri alunni su temi di attualità che coinvolgono la nostra società, hanno chiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale di Monsummano Terme l’organizzazione di questi corsi.

Gli incontri, che avranno luogo nelle aule dei due plessi scolastici, partiranno oggi, venerdì 16 febbraio, e si concluderanno ad inizio marzo. Saranno tenuti dalle psicologhe dell’associazione 365GiorniAlFemminile e si rivolgeranno esclusivamente a 24 insegnanti (12 per istituto) della scuola primaria e secondaria di primo grado per un totale di 20 ore.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme, dichiara: “È con grande soddisfazione che siamo arrivati ad organizzare questi corsi. Per quanto ci riguarda abbiamo particolarmente a cuore il tema della violenza di genere e accogliamo con grande apertura qualsiasi tipo di attività che possa aiutare a combattere questa piaga odierna della nostra società.

Non appena ci è arrivata la richiesta degli insegnanti ci siamo subito mossi per portare avanti un’iniziativa che, in collaborazione con 365GiorniAlFemminile, permetterà agli insegnanti di avere maggiore consapevolezza sul tema e capire come spiegare questo drammatico fenomeno ai nostri ragazzi e ragazze, gli adulti del futuro”.

[ansalone — comune di monsummano]