monsummano. IL COMUNE PARTECIPA ALLA RICERCA SUL GIOCO D’AZZARDO

MONSUMMANO. Il Comune di Monsummano Terme partecipa allo studio GAPS Toscana condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC) sul territorio regionale. Lo studio GAPS Toscana è una rilevazione regionale che ha l’obiettivo di raccogliere informazioni riguardanti le abitudini e le opinioni dei cittadini sul giGAoco d’azzardo e sui comportamenti ad esso collegati.

La partecipazione allo studio è su base volontaria e gratuita, con i partecipanti che sono stati estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali secondo una procedura che garantisce anonimato e riservatezza in accordo alle disposizioni della normativa vigente.

Il questionario che alcuni cittadini stanno ricevendo, in questi giorni a casa, sarà completamente anonimo e le informazioni fornite saranno trattate secondo modalità che non consentiranno in alcun modo di risalire alla persona che ha fornito le risposte.

Ogni questionario arriverà corredato di una busta preaffrancata, in modo da poterlo spedire senza alcuna spesa. In alternativa, sarà possibile anche compilarlo online, inquadrando il codice QR presente sulla copertina con la fotocamera dello smartphone. Le informazioni fornite da questa ricerca saranno di grande rilevanza sociale, andando ad aiutare a delineare un quadro complessivo regionale sul gioco d’azzardo e a pianificare interventi preventivi e trattamentali.

Per maggiori informazioni sull’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sullo studio GAPS Toscana, visitare il sito web www.epid.ifc.cnr.it o la pagina Facebook @EpidemiologiaRicercaCNR.

