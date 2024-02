monsummano. IL COMUNE PIANTA VENTUNO ALBERI IN ZONA EX TRIBUNALE

La piantumazione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e un privato benefattore

MONSUMMANO. La sinergia tra il Comune di Monsummano Terme e un privato benefattore restituisce alla comunità ventuno aceri campestri in via Giorgio La Pira, davanti alla scuola Primaria Arinci, anche conosciuta come ex tribunale.

Questa operazione di piantumazione, che si inserisce in un più ampio piano di azioni progettate dall’Amministrazione Comunale e volte ad un approccio più green e sostenibile nella gestione degli spazi urbani, arriva dopo una parziale caduta e un successivo abbattimento di un anno fa di alcuni fusti compromessi presenti in via La Pira. Allora era stata garantita una nuova messa a dimora di piante che, adesso, è ufficialmente arrivata.

Dieci di questi alberi sono stati donati da un imprenditore locale attento all’ambiente e soprattutto amante della bellezza (che chiede di mantenere l’anonimato), che ha realizzato un gesto di valore per la collettività monsummanese quale esempio di fattivo senso civico. Gli altri undici arrivano, invece, da un credito edilizio che il Comune di Monsummano Terme vantava nei confronti di alcuni cittadini. Nessun aggravio, quindi, sulle casse dell’Ente.

Arcangelo Crisci, assessore ai lavori pubblici di Monsummano Terme dichiara: “È davvero una grande soddisfazione poter annunciare questo intervento che ancora una volta pone la rigenerazione del verde pubblico al centro della nostra attività. Piantumare poi davanti ad una scuola è ancora più importante perché serve a sensibilizzare i più giovani di quanto siano importanti e centrali i temi della sostenibilità e della cura del nostro pianeta.

Con questa opera, oltre a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, puntiamo quindi anche a lanciare un messaggio importante. L’altro tema da sottolineare è il fatto che questa piantumazione non andrà a gravare sul bilancio pubblico, sicuramente un’ottima notizia per i nostri concittadini”.

[ansalone — comune di monsummano]