monsummano. IL COMUNE REALIZZA UN ’ALTRA OPERA PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Ultimata la staccionata posizionata lungo la carreggiata tra via del Catano e via Lama

MONSUMMANO. Continua il percorso dell’amministrazione comunale di Monsummano Terme nel realizzare progetti che vadano ad aumentare la sicurezza e la vivibilità del territorio per i propri cittadini, senza dimenticare l’attenzione all’ambiente. Stavolta i lavori riguardano la posa di oltre 700 metri di staccionata posizionata lungo la carreggiata tra via del Catano e via Lama. Il tratto interessato è quello che protegge la via pedonale e ciclabile dalla carreggiata, in prossimità del Parco Orzali, uno dei luoghi più frequentati del comune per fare sport, passeggiate ed attività all’aria aperta.

Sotto la supervisione di Arcangelo Crisci, assessore ai Lavori Pubblici, Verde Urbano, Mobilità Urbana e Protezione Civile del comune di Monsummano Terme, è stata installata una staccionata, in sostituzione di quella precedente ormai deteriorata dagli anni, realizzata in plastica riciclata — a dimostrazione della grande attenzione dell’amministrazione

per rendere il comune sempre più sostenibile — e con un’anima di acciaio, in modo da garantire stabilità e, allo stesso tempo, durata.

La fornitura e la posa hanno avuto un costo di 62.500 euro, completamente coperti grazie ai fondi di un bando del Ministero dell’Interno che il comune si è aggiudicato e attraverso il quale ha realizzato questa opera senza dover intaccare il proprio bilancio e senza gravare sulle tasche dei cittadini.

[ansalone — comune di monsummano]