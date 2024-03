monsummano. IL MOVIMENTO 5 STELLE CORRERÀ DA SOLO ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

“Dissentiamo dalle proposte del Pd a partire dalla conferma irremovibile della candidatura di De Caro”

MONSUMMANO. Le vecchie logiche di partito non ci appartengono come non ci spaventa una più che probabile vittoria del centrodestra. Il PD locale non ha lavorato seriamente per competere in modo coeso alla tornata elettorale della coalizione di destra.

Il m5s non accetterà di far parte di coalizioni “combinate” al solo fine di scongiurare la vittoria della destra, e come sempre lavorerà per mettere su una squadra di governo capace e competente con un programma semplice e chiaro, per tutti i monsummanesi.

Il Movimento 5 Stelle esprime il proprio dissenso alle proposte del PD Monsummanese a partire dalla conferma irremovibile della candidatura di De Caro. Nonostante alcuni incontri in cui emergeva una condivisa necessità di superare l’esperienza discutibile dell’ultima Amministrazione, il PD ha scelto, per dinamiche partitiche, di appoggiare la ricandidatura della sindaca uscente imposta da Italia Viva.

Il Movimento 5 Stelle si prepara quindi per proporre un’alternativa nelle prossime urne. Presenteremo un progetto di governo con cui confrontarci con cittadini, Associazioni e categorie.

“Il Movimento a Monsummano viene da dieci anni di ottimo lavoro dentro l’Ente – dichiara Magnani coordinatore provinciale M5S — un lavoro fatto di proposte e di una visione chiara del territorio. Un lavoro di opposizione ad un metodo che noi riteniamo poco aderente agli interessi collettivi dei monsummanesi”. “Daremo la possibilità ai monsummanesi — conclude Magnani — di scegliere una proposta di qualità piuttosto di dover scegliere di astenersi. In questo percorso restiamo aperti al confronto con chi vuole contribuire ad un vero cambiamento”.

Movimento 5 Stelle