monsummano. IL MOVIMENTO CINQUE STELLE RIFIUTA LE VECCHIE LOGICHE DI SPARTIZIONE E STABILISCE I PROPRI OBIETTIVI

In vista delle prossime elezioni amministrative continua il lavoro di definizione degli obiettivi di programma per il prossimo mandato.

MONSUMMANO. In attesa delle prossime elezioni amministrative per il municipio di Monsummano Terme, il Gruppo del Movimento 5 Stelle locale, che si riconosce quale area progressista nazionale, continua il lavoro di definizione degli obiettivi di programma per il prossimo mandato.

I principali temi sui quali vogliamo concentrarci e dare un importante contributo vanno dalle politiche ambientali come ad esempio l’Istituzione di un centro di recupero, riparazione e riuso di materiali considerati di scarto o rifiuti per la Valdinievole alla rigenerazione urbana come il Recupero del quartiere e della struttura termale “Grotta Parlanti” in stato di abbandono da anni attraverso lo strumento della Società di Trasformazione Urbana”.

Da non sottovalutare inoltre anche il tema del contributo per il Padule di Fucecchio in tema di ampliamento area protetta e vivibilità turistica ecosostenibile (in coordinamento con i comuni della Valdinievole ed il Centro di Ricerca, Documentazione e Ricerca del Padule di Fucecchio).

Ci concentreremo inoltre sulla valorizzazione e la vivibilità dei borghi medievali di Monsummano Alto e Montevettolini attraverso la ricerca di fondi e la collaborazione di enti regionali/europei.

Per il miglioramento della viabilità e della vivibilità locale punteremo sulla Fusione dei comuni della Valdinievole al fine di ottimizzare i servizi in stretta collaborazione con i comuni limitrofi.

Il M5S si impegna inoltre a condividere energie e sforzi con la cittadinanza e la Società Civile, impegnata nel raggiungimento di obiettivi comuni nei temi di ambiente ed equità sociale, al fine di costruire un dialogo aperto e leale.

Monsummano ha bisogno di un rilancio economico e nella qualità di vita che riteniamo di poter realizzare attraverso scenari di collaborazione con quelle forze progressiste che hanno già espresso condivisione della nostra visione di città ma che oggi sembrano ancora legate da arcaiche logiche partitiche di ripartizione in quote delle poltrone e delle candidature.

M5S Monsummano Terme