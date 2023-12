monsummano. IL PUNTO SUI LAVORI ALL’ACQUEDOTTO NELLE PIAZZE GIUSTI E MARTINI

Terminate le attività sul lato ovest, ora una pausa per le festività natalizie. Investimento da 180mila euro. Chiuso nel frattempo l’intervento in via Boito

MONSUMMANO. Stanno procedendo secondo copione i lavori sulla rete idrica nelle piazze Giusti e Martini, nel comune di Monsummano Terme: gli interventi, pianificati da Acque in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, prevedono la sostituzione di due condotte, per un totale di 260 metri di nuove tubazioni, e si inseriscono all’interno del più ampio progetto di riqualificazione urbana che interesserà le due piazze nei prossimi mesi.

Al momento è stata completata la posa delle nuove condotte in piazza Martini e lungo tutto il lato ovest di piazza Giusti. In seguito le operazioni si sposteranno sul lato est della piazza, e dureranno ancora alcune settimane.

Questa seconda parte dei lavori, progettati ed eseguiti del gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole, avrà inizio da metà gennaio, per evitare che le attività nei cantieri siano d’intralcio ai cittadini e agli esercizi commerciali nel periodo delle festività natalizie.

Gli obiettivi del doppio intervento sono molteplici: proseguire nell’opera di efficientamento della rete idrica del capoluogo, garantire miglioramenti del servizio per un significativo numero di utenze, eliminare il rischio di perdite su tubazioni vetuste. Il risultato sarà un tratto di acquedotto completamente ammodernato e potenziato, poiché le nuove tubazioni saranno in ghisa sferoidale (materiale più resistente che garantirà maggiore longevità dell’infrastruttura) e avranno un diametro più grande di quelle dismesse.

L’intervento, il cui investimento ammonta a oltre 180mila euro (con la compartecipazione dell’amministrazione comunale), comprenderà anche il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza. Le tempistiche dei lavori, come detto, non sono casuali, in quanto anticipano il progetto di riqualificazione da parte del Comune, ottimizzando così il rifacimento delle piazze e evitando di dover intervenire successivamente sui sottoservizi.

Nel frattempo, a poche centinaia di metri dalle piazze Giusti e Martini, si è chiuso un altro intervento di Acque: precisamente in via Boito (50mila euro di investimento, per 100 metri di nuove tubazioni), dove è entrata in funzione la condotta idrica che ha consentito di eliminare le perdite su un tratto di rete particolarmente vetusto e migliorare così il servizio per gli utenti.

Proprio in questi giorni è stata completata la riasfaltatura della strada.

[acque spa]