monsummano. L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA I CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLE PIAZZE

Oggi 3 marzo due incontri: alle 10 e alle 21

MONSUMMANO. In vista dell’avvio dei lavori per la riqualificazione di Piazza Giusti e Piazza Martini, due delle piazze centrali del comune di Monsummano Terme, l’amministrazione ha deciso di istituire due appuntamenti dedicati ai cittadini per raccontare come si svolgeranno i lavori ed i benefici che arriveranno per tutta la comunità.

I due incontri sono previsti per oggi, venerdì 3 marzo, presso la Sala “Iozzelli” della Biblioteca Comunale di Piazza Giusti, il primo alle ore 10 ed il secondo alle ore 21. Durante questi incontri, la sindaca Simona De Caro, insieme agli assessori ed ai tecnici coinvolti nel progetto — interamente finanziato dal PNRR – illustreranno tutte le modifiche che coinvolgeranno le due piazze.

La volontà dell’amministrazione, che invita tutti a presenziare, è quella di rendere partecipi i propri cittadini, consapevoli che la condivisione e la divulgazione siano aspetti fondamentali per comprendere gli obiettivi e le iniziative volte al miglioramento della vita quotidiana della comunità.

[gianpaolo ansalone]