monsummano. LAVORI SULLA FOGNATURA IN VIA DEL TERZO, 800MILA EURO PER MIGLIORARE IL “SECONDO TEMPO” DEL SERVIZIO IDRICO

MONSUMMANO. È cominciato nei giorni scorsi un importante intervento di Acque in via del Terzo, nel comune di Monsummano Terme, con l’obiettivo di eliminare la problematica dei cattivi odori causati dal sistema fognario di competenza del gestore idrico. Il progetto, messo a punto da Ingegnerie Toscane e programmato da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale, consentirà di superare l’inconveniente grazie a un nuovo sistema che dividerà i reflui diretti al depuratore e le acque meteoriche restituite in ambiente.

Nello specifico, in via del Terzo sono presenti due sollevamenti fognari: al primo confluisce il bacino fognario del capoluogo di Monsummano. Poi i reflui, passando dal secondo impianto (che raccoglie anche quelli di Cantarelle), vengono spinti al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole.

In condizioni normali, il sistema esistente garantisce il regolare deflusso dei reflui. In caso di pioggia, invece, il primo sollevamento restituisce parte dell’acqua in eccesso nell’adiacente fosso Arrù (casistica comunque prevista dalla normativa e sempre con il rispetto dei limiti di legge). Il problema si presenta solo in caso di pioggia, in quanto nella rete di Monsummano Terme, dimensionata per i reflui civili, si ha un imponente ingresso di acque meteoriche da fossi e scarichi chiari impropri, direttamente in fogna, tali da saturare la capacità del regolare deflusso. L’intervento in corso consentirà di non sovraccaricare la rete fognaria di Monsummano e di Pieve a Nievole, evitando i relativi disagi per gli utenti e con benefici anche per il depuratore.

Il progetto comporta un investimento da 800mila euro e prevede la realizzazione di due by pass per le sole acque meteoriche, con relativo scarico nel torrente Nievole. Una volta conclusi i lavori, la rete risulterà quindi “separata”: la parte esistente servirà per convogliare le sole acque nere al depuratore, quella nuova porterà le acque meteoriche verso il torrente.

Con l’occasione, sarà infine risanato anche un significativo tratto di acquedotto, sempre in via del Terzo: verranno sostituiti 450 metri di condotta, con l’obiettivo di eliminare le perdite e migliorare il servizio idrico per gli utenti della zona.​

