monsummano. MALTEMPO, IL VENTO DANNEGGIA IL PALAZZETTO DELLO SPORT

Alle 18 si era concluso un torneo di mini basket

MONSUMMANO. “Purtroppo le avverse condizioni meteo hanno provocato seri danni a tutta la parte frontale al Palazzetto dello Sport di Monsummano Terne (infissi e rivestimento. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte”.

Lo scrive il sindaco Simona Del Caro.

Sul posto operano i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, Polizia Municipale e Carabinieri.

All’interno dell’edificio non era presente nessuno. Fino al tardo pomeriggio si era svolto un torneo di mini basket che ha coinvolto numerosi bambini.

“Vi prego — ha aggiunto il sindaco — di non recarvi sul posto per non ostacolare le operazioni di messa in sicurezza”. Sotto accusa la mancata manutenzione dell’impianto sportivo.