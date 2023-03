Il Movimento 5 Stelle organizza per mercoledì 29 marzo alle 21 nella sala Iozzelli un incontro con esperti del settore, rappresentanti delle associazioni promotrici di una mozione per fermare il processo di approvazione e consiglieri comunali e regionali

MONSUMMANO. No alla quotazione in borsa per la Multiutility. Sarà questo uno dei temi principali che verrà affrontato nell’incontro organizzato dal M5S, nella provincia di Pistoia, sul complesso tema che riguarda la costituzione della nuova “Multiutility Toscana”.

Durante l’incontro, che avrà luogo presso la sala “W. Iozzelli” di Monsummano Terme il prossimo mercoledì 29 Marzo alle ore 21:00, interverranno consulenti esperti del settore e rappresentanti delle principali Associazioni coinvolte, oltre che ai consiglieri comunale e regionale del Movimento 5 Stelle.

“Il nostro giudizio su questa operazione rimane critico, in particolare sull’ipotesi di quotazione in Borsa.— dichiara il Roberto Mineo, Consigliere del M5S a Monsummano Terme.— Siamo convinti che esistano alternative per affrontare il tema del finanziamento delle società, fermo restando il controllo pubblico delle stesse”.

“Riteniamo – continua Mineo – che ci siano punti irrinunciabili sui servizi essenziali che vanno garantiti come la Governance pubblica, la realizzazione di investimenti, di progetti industriali ed il contenimento tariffario a protezione dei redditi più bassi”.

Il Forum Toscano Movimento per l’Acqua e il Coordinamento dei comitati e delle associazioni “No Multiutility” hanno messo a disposizione degli Enti Locali una mozione che mirava a fermare il processo di approvazione garantendo maggiore confronto. Discussa nello scorso consiglio comunale di Monsummano Terme ha però subito il parere contrario della maggioranza.

Nella stessa seduta era previsto anche il voto per la proposta di Delibera Comunale nr 42 del 21 novembre 2022 relativo alla costituzione della Holding di secondo livello correlata alla medesima operazione Multiutility, che è stata però ritirata dalla Giunta, in accordo con la maggioranza del Partito Democratico, in attesa di ulteriori e necessarie specifiche sul tema.

L’incontro del 29 Marzo a Monsummano ha quindi come obiettivo quello di fornire, ai cittadini, maggiori informazioni ed una completa consapevolezza sull’intera operazione e sui rischi che potrebbero derivare da questa scelta politica di gestione dei servizi essenziali.

Confidiamo nella partecipazione al confronto di tutta la cittadinanza della Valdinievole interessata ad approfondire l’argomento.

Movimento 5 Stelle