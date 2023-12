monsummano. PARTONO I LAVORI DI ASFALTATURA SU ALCUNE STRADE

Ecco le vie interessate dai lavori

MONSUMMANO. Il Comune di Monsummano Terme comunica che a partire da ieri giovedì 30 novembre, e fino a mercoledì 13 dicembre saranno chiuse per lavori di asfaltatura alcune strade del comune.

Le vie interessate sono via del Riposo, via della Rave e via Boito. In queste strade oltre al divieto di transito sarà vietato anche il parcheggio per il tutto periodo dei lavori.

Sempre per lavori di asfaltatura, a partire da lunedì 4 dicembre e fino a domenica 31 dicembre, ci saranno delle modifiche alla viabilità nelle seguenti strade: via Peretola, via Frasso e via Palestro.

In queste vie ci sarà, invece, un restringimento della carreggiata con senso unico alternato ed il divieto di sosta per tutto il periodo dei lavori.

