monsummano. SI AVVENTURA ALLA CAVA, NECESSARIO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Portato in salvo un uomo che si stava calando dalla ferrata

MONSUMMANO. I Vigili del Fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 15,10 circa nella cava Grande di Monsummano Terme per soccorrere una persona.

Un uomo, residente in Valdinievole si era avventurato per una semplice passeggiata alla cava cercando poi di calarsi in sicurezza dalla ferrata presente ma per cause da accertare a metà del tratto ha chiesto un aiuto per essere recuperato.

Prontamente intervenuti i vigili del fuoco con tecniche speleo alpino fluviali hanno recuperato e portato in salvo il malcapitato che non ha riportato traumi e ferite.

[lucchesi – vigili del fuoco]