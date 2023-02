MONSUMMANO TERME E ALIA: DOMANI L’INCONTRO SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Aperture straordinarie del Punto Alia dal 13 al 25 marzo compreso

MONSUMMANO. Novità in termini di rifiuti per Monsummano Terme. Dall’1 gennaio, infatti, nel Comune è attiva la tariffa corrispettiva che premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei loro rifiuti. Per parlare di questo e anche di altri temi, il Comune di Monsummano Terme, insieme ad Alia Servizi Ambientali SpA, l’operatore che gestisce la raccolta nel comune, ha avviato una serie di incontri con la cittadinanza.

Domani, giovedì 23 febbraio, è previsto un incontro alle 20.45 presso la Biblioteca Comunale Giusti in Piazza Martini. Un altro appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo alle 20.45, presso il Circolo Arci Bizzarrino, in via Orlandini. Ultimo incontro della serie sarà giovedì 23 marzo alle 20.45 sempre presso la Biblioteca Comunale Giusti, stavolta però l’appuntamento sarà dedicato agli utenti non consumatori (come aziende, commercianti, ecc…).

Mentre sono in fase di definizione ulteriori momenti di confronto con la cittadinanza, Alia informa che dal 13 al 25 marzo compreso sono previste aperture straordinarie al pubblico, dedicate alla tariffa corrispettiva, presso l’Ecocentro di Monsummano, in via Paolo Borsellino 28. Durante questo periodo sarà possibile ritirare le attrezzature (TAG e sacchi) anche nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato, in orario 8.30 – 13.00.

Queste aperture straordinarie si aggiungono alle aperture ordinarie dello sportello del lunedì (8.30 – 15.00) e venerdì (12.00- 18.30). In questi due giorni sarà, come di consueto, anche possibile svolgere le pratiche TARI.

Il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo). Per questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo prossimo, ed è sempre possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del portale www.aliaserviziambientali.it

Per ulteriori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/

