monsummano. UFFICI COMUNALI CHIUSI PER MANUTENZIONE ALLE LINEE ELETTRICHE

Domani 9 dicembre

MONSUMMANO. Il Comune di Monsummano Terme comunica che domani venerdì 9 dicembre gli uffici comunali in piazza IV Novembre e via Fermi resteranno chiusi al pubblico per un intervento di manutenzione alle linee elettriche che comporteranno l’interruzione della corrente per gran parte della giornata.

La chiusura degli uffici è stata ratificata dal sindaco attraverso l’ordinanza n. 178/2022.

