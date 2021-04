montagna. BARTOLINI (LEGA): “PESSIMA LA SITUAZIONE DELLA VIABILITÀ”

“Doveroso rispondere tempestivamente all’appello di Coldiretti”

MONTAGNA. “Siamo più volte intervenuti – afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega – sul tema relativo alle precarie condizioni in cui versano diverse strade della montagna pistoiese.”

“Non possiamo, dunque – prosegue il Consigliere – che condividere il giusto appello di Coldiretti Pistoia che richiama le Istituzioni ad una maggiore attenzione verso una problematica che deve essere, finalmente, affrontata in modo risolutivo.”

“Per chi opera e risiede in queste zone – precisa l’esponente leghista – è, infatti, fondamentale potersi muovere in modo sicuro e non dover fare i conti, quotidianamente, con svariati e ripetuti disagi.”

“Oltretutto, se possibile – sottolinea la rappresentante della Lega – l’emergenza determinata dal Covid ha complicato le cose e quindi è urgente che si venga incontro a chi, fra mille problemi, cerca di continuare a lavorare in condizioni, spesso, obiettivamente difficili.”

“Non è, infatti, ammissibile – conclude Luciana Bartolini – non effettuare una doverosa e valida manutenzione di queste strade che mettono addirittura a repentaglio l’incolumità di chi le percorre.”

[gruppo consiliare regione toscana lega toscana – salvini premier]

