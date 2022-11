montagna da leggere. “VETTURINO, ANDIAMO A GAVINANA”

Una vivida descrizione di metà ‘800 scritta da Teresa Ravaschieri, benefattrice e letterata napoletana, in visita ai luoghi che videro il capitano fiorentino Francesco Ferrucci scontrarsi nel 1530 con l’esercito di Carlo V comandato dal Principe d’Orange

GAVINANA. Teresa Ravaschieri (Napoli, 5 gennaio 1826 – Napoli, 10 settembre 1903), benefattrice e letterata napoletana, frequentò nella seconda metà dell’800 assiduamente la Montagna pistoiese soggiornando sovente all’Abetone.

Incantata dalla bella natura, dagli ameni luoghi e dai poveri ma sereni abitanti, li descrive con trasporto e vorrebbe che tutti salissero su quei monti e vi si ritemprassero e ne godessero, come ne ha goduto e vi si è ritemprata lei.

In un suo scritto intitolato L’Abetone pistoiese, descrive la visita fatta a Gavinana rievocando le gesta del Ferrucci nella battaglia del 1530 qui combattuta per la libertà della Repubblica di Firenze.

Via facendo, si scorge a mano destra, sul fianco del monte Crocicchio, fra le scaturigini di parecchi «rivi correnti di fontane vive», un paesello che ha in alto poche mura di un’antica fortezza, e ai piedi una selva di bellissimi castagni. È Gavinana. Oh! quante memorie desta nell’animo quel nome. – Vetturino, andiamo a Gavinana – è fuor di strada, ma non importa. Come si fa a vedersi davanti la fontana delle Gorghe , la selva della Vergine, e passar oltre? Vedete, fra quei castagni in scoscesa, avvenne il primo scontro tra il Ferrucci e il Principe d’Oranges. Quivi i due capitani pugnarono corpo a corpo; poi, sopraggiunta la schiera del prode Italiano, del nostro eroe, al grido di Selva reggi! (perché il pendio della selva tratteneva l’impeto de’ soldati) fu sconfitto il nemico e ferito mortalmente il Principe.