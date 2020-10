montagna. IL FAR WEST DEI FUNGHI

Associazione Sottobosco: “Non siamo contrari né alla raccolta dei funghi, né che vengano raccoglitori dalla città, ma il rispetto delle (poche) regole si”

MONTAGNA. A neanche due settimane dal nostro ultimo comunicato stampa,vorremmo tornare sull’argomento della raccolta selvaggia di funghi.

Questa volta però, più che alle parole vorremmo dare spazio alle foto.

In quelle di giorno vediamo una miriade di macchine parcheggiate a ridosso dei boschi.

Naturalmente non possiamo dire con certezza, cosa siano a fare nei boschi queste persone, però in tempo di funghi,la risposta ci pare abbastanza evidente.

La seconda serie di foto invece mostra delle luci nel bosco durante la notte. Anche qui non possiamo sapere la motivazione, però non crediamo che siano a cercare folletti.

Queste immagini non sono sfuggite a noi dell’Associazione Sottobosco,né agli abitanti della Montagna Pistoiese e dunque ci pare strano che nessuno delle autorità preposte al controllo sia andata a verificare cosa succedesse.

Al netto di tutte le ipotesi possibili la più probabile è che ci sia stato l’ennesimo assalto al bosco in cerca di funghi.

Come associazione non siamo contrari né alla raccolta dei funghi, né che vengano raccoglitori dalla città, ma il rispetto delle (poche) regole si. Non possiamo più tollerare questo Far West, che non fa bene né al bosco né ai funghi.

Associazione Sottobosco