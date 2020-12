montagna. IN ARRIVO I BANDI PER GLI INDENNIZZI ECONOMICI DELLA REGIONE TOSCANA

Beneficiari: bar, ristoranti, locali da ballo, pasticcerie, operatori dello spettacolo, ambulanti turistici e fieristici, Proloco e maestri da sci

SAN MARCELLO PITEGLIO. In arrivo a gennaio i bandi per i nuovi indennizzi della Regione Toscana, che saranno pubblicati a gennaio 2021.

BAR E RISTORANTI, LOCALI DA BALLO, PASTICCERIE

Contributo: € 2.500 ciascuno

Requisito: perdita di di almeno il 40% di fatturato (comparando i due periodi: gennaio-novembre 2019/2020)

Bando: 11 gennaio 2021. Bando aperto fino al 25 gennaio 2021

Stanziamento: 20 milioni di Euro (risorse nazionali)

Domanda: no click day, viene fatta una graduatoria, che avvantaggia le imprese che dichiarano una maggiore perdita economica

SPETTACOLI VIAGGIANTI E ITINERANTI, AMBULANTI TURISTICI E FIERISTICI

Contributo: € 2.500 circa ciascuno

Requisito: perdita di di almeno il 40% di fatturato (comparando i due periodi: gennaio-novembre 2019/2020)

Bando: inizio gennaio 2021

Stanziamento: 2 milioni di Euro

Domanda: no click day, viene fatta una graduatoria, che avvantaggia le imprese che dichiarano una maggiore perdita economica

PROLOCO

I beneficiari saranno tutte le Associazioni Proloco della Toscana

Il bando sarà analogo a quello già emanato nel 2018 e 2019.

Stanziamento: 250 milioni di Euro

MAESTRI DA SCI

Circa 300 maestri di sci (max 800 Euro ciascuno)

Stanziamento: 200.000 €

LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Bando: gennaio 2021

Procedura: da definire. L’idea è quella di un doppio canale, un ristoro base comune a tutti ed uno più elevato per chi, insieme alla domanda, presenterà un progetto culturale di valorizzazione dell’identità toscana.

Stanziamento: 1 milione e 50mila Euro

In via di definizione anche bando: L.r. n. 93/2020, “Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti l’organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19”

[fonte comune di san marcello piteglio]