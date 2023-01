montagna. PETRUCCI (FDI): “CRISI NEVE, BENE L’INIZIATIVA DEL MINISTRO! SERVIVA UNA RISPOSTA IMMEDIATA PER GLI APPENNINI”

“Il tempismo con cui il ministro Santanchè ha convocato la riunione di ieri mattina è fondamentale per evitare il corto circuito, forse irreversibile, di un intero sistema”. Formento: “Quello con il ministro Santanchè è stato un incontro molto positivo e produttivo, sono stati individuati i primi provvedimenti”

FIRENZE. “Bene l’iniziativa del ministro Santanchè! Serviva una risposta immediata per gli Appennini che stanno vivendo la crisi peggiore degli ultimi decenni. Il tempismo con cui il ministro ha convocato la riunione di ieri mattina è fondamentale per evitare il corto circuito, forse irreversibile, di un intero sistema,

Occorre un piano nazionale per gli Appennini, come annunciato da Daniela Santanchè, nel quale anche le regioni debbano fare la loro parte, senza dimenticare le strutture ricettive che devono essere destinatarie di finanziamenti per il loro ammodernamento” dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.

“Un piano per gli Appennini in due mosse. La prima, ed urgentissima, è affrontare la crisi tremenda che sta vivendo la montagna sospendendo i pagamenti di mutui, premi obbligatori assicurativi, cartelle esattoriali ma anche contributi previdenziali, e concedendo la cassa integrazione anche solo per alcuni giorni a settimana.

La seconda riguarda un piano di rilancio, a livello del comprensorio appenninico, per le strutture ricettive” sottolinea Petrucci.

“Quello con il ministro Santanchè è stato un incontro molto positivo e produttivo, sono stati individuati i primi provvedimenti che potranno essere presi a sostegno di tutta la montagna e dell’Appennino.

Il primo potrebbe essere quello di liberare le risorse che i comuni dell’alta montagna destinano alle aree disagiate attraverso il trasferimento di una parte dell’Imu, ma anche sostegni per quanto riguarda ammortizzatori sociali per i dipendenti e sostegni per le aziende.

Abbiamo trovato un ministro molto attento, positivo l’apporto del Presidente della Toscana Giani” ha detto l’ assessore al turismo e allo sport del Comune di Abetone Cutigliano Andrea Formento.

[mantiloni/benelli — fdi toscana]