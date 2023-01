montagna. PETRUCCI (FDI): “CRISI NEVE, SANTANCHÈ ACCOGLIE LE RICHIESTE DI ABETONE CUTIGLIANO. LA QUOTA COMUNALE IMU RIMANE SUL TERRITORIO”

“È una battaglia che porto avanti da anni, il Comune di Abetone Cutigliano ad esempio su un introito di 1,9 milioni versa oltre 1 milione al fondo nazionale di solidarietà. Risorse fondamentali in un momento d’emergenza come questo”

ABETONE CUTIGLIANO. “Il ministro del turismo Daniela Santanchè accoglie la richiesta votata dal Consiglio Comunale di Abetone Cutigliano di poter trattenere la quota comunale dell’Imu. I comuni con tante seconde case, altrimenti, dovrebbero versare ad un fondo nazionale di solidarietà oltre il 50% della propria quota!

È una battaglia che porto avanti da anni, il Comune di Abetone Cutigliano ad esempio su un introito di 1,9 milioni versa oltre 1 milione a questo fondo! Risorse fondamentali in un momento d’emergenza come questo. Si stimano oltre 20 milioni di mancati incassi per il comprensorio pistoiese” dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano.

“Si tratta di una misura molto concreta, che non comporta esborsi per lo Stato. Plaudiamo alla risposta immediata data dal ministro per gli Appennini e la per nostra montagna che sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi decenni.

Le strutture ricettive devono essere destinatarie di finanziamenti per il loro ammodernamento” sottolinea il capogruppo di maggioranza e consigliere provinciale Andrea Tonarelli.

[mantiloni/benelli — fdi toscana]